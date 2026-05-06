Αεράκης: Ήμουν 7 ετών και ο πατέρας μου, μού είπε «Από αύριο φέυγω, θα είσαι ο άντρας του σπιτιού»

Δύσκολα παιδικά χρόνια έζησε ο Μιχάλης Αεράκης και η παιδική ηλικία είναι κάτι που δεν γνώρισε όπως εξομολογήθηκε στην συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Super Κατερίνα»

«Ήμουν εφτά χρονών όταν ο πατέρας μου μου είπε "από αύριο φέυγω, εσύ θα είσαι ο άντρας του σπιτιού". Τι έκανα; Αντέγραφα συμπεριφορές των μεγάλων, πώς περπατούν, πώς κινούνται, πώς κερνούν στα καφενεία και όλα αυτά τα έκανα. Παιδική ηλικία δεν είχα ποτέ και μάλιστα έχω πει χαρακτηριστικά ότι αν είχα το ταλέντο του να γράψω ένα βιβλίο, ήξερα μόνο τον τίτλο που θα λεγόταν "Μεγάλωσα απότομα". Γιατί πραγματικά, από εφτά χρονών είμαι στο καμίνι της ζωής.

Δώδεκα χρονών πουλώντας λαχεία στο Ηράκλειο. Πήγα σχολείο, ήμουν ο χειρότερος μαθητής. Μετά δούλευα βοηθός σερβιτόρου σε κρητικά γλέντια και πήγαινα κατευθείαν στο σχολείο και εκεί κοιμόμουν. Χείριστος μαθητής. Όσο το σώμα μου μεγάλωνε, έκανα πιο δύσκολες δουλειές. Όταν ήρθαμε στην Αθήνα το 1971-1972, επειδή έπρεπε να βοηθήσω την οικογένεια, ήμασταν τέσσερα αδέρφια και δουλεύαμε όλοι, αναγκάστηκα να πηγαίνω σε νυχτερινό» αποκάλυψε ο ηθοποιός.