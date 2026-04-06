Αερογέφυρα ζωής για 6χρονο κοριτσάκι από την Κεφαλονιά στο Ρίο

Μια συγκλονιστική επιχείρηση στήθηκε σήμερα, Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου, νωρίς το μεσημέρι για ένα 6χρονο κοριτσάκι με σοβαρό παθολογικό πρόβλημα. Το ΕΚΑΒ κινητοποιήθηκε άμεσα, απογειώνοντας το αεροσκάφος Beechcraft Air King 360C από την Κεφαλονιά με προορισμό τον Άραξο, σε μια αεροδιακομιδή όπου κάθε λεπτό είχε βαρύνουσα σημασία, όπως αναφέρει το kefaloniafocus.

Οι γιατροί της Παιδιατρικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς έδωσαν μάχη για να σταθεροποιήσουν το παιδί και να καταστήσουν δυνατή τη μεταφορά του. Η αεροδιακομιδή κρίθηκε απόλυτα κατεπείγουσα.

Το κοριτσάκι μεταφέρεται τώρα στην Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών στο Ρίο, όπου θα συνεχιστεί η εξειδικευμένη αντιμετώπιση της κατάστασής του.