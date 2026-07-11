Αεροπλάνο κατέληξε στη θάλασσα στην Αϊτή και οι επιβάτες βγήκαν έξω κολυμπώντας - Απίστευτο βίντεο

Στη θάλασσα κατέληξε ένα αεροπλάνο στην Αϊτή, με τους επιβάτες να αναγκάζονται να κολυμπήσουν για να σωθούν, βιώνοντας στιγμές απόλυτου τρόμου.

Το περιστατικό έγινε το πρωί της Τετάρτης (8/7) όταν ένα Cessna 402B της αεροπορικής εταιρείας ZED Airlines πραγματοποίησε αναγκαστική προσθαλάσσωση κοντά στην περιοχή Lafiteau, βόρεια της πρωτεύουσας Πορτ-ο-Πρενς.

Το δικινητήριο αεροσκάφος απογειώθηκε από το Καπ-Αϊτιέν με προορισμό την πρωτεύουσα της χώρας, όμως κατά τη διάρκεια της πτήσης προέκυψε πρόβλημα που ανάγκασε τον πιλότο να προχωρήσει σε επικίνδυνο ελιγμό ώστε να το «προσγειώσει» στη θάλασσα.

Οι δύο επιβάτες και ο πιλότος του αεροπλάνου, που ήταν οι μόνοι επιβαίνοντες, εγκατέλειψαν άμεσα το αεροπλάνο κολυμπώντας, ενώ στα βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο αποτυπώνονται οι στιγμές αγωνίας που έζησαν μέχρι να βεβαιωθούν ότι απομακρύνθηκαν από τον κίνδυνο.

Ένας από αυτούς μάλιστα κατάφερε να πάρει μαζί του μια τσάντα με προσωπικά αντικείμενα, την οποία μετέφερε μέχρι την παραλία, ενώ το αεροσκάφος παρέμενε σχεδόν βυθισμένο πίσω τους. Τελικά όλοι κατάφεραν να φτάσουν στην κοντινή παραλία Ibo, όπου τους περίμεναν οι ομάδες των διασωστών.

Παρά τη δραματική εξέλιξη της πτήσης, ευτυχώς δεν υπήρξαν θύματα. Οι τρεις επιβαίνοντες εξετάστηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες και η κατάστασή τους αναφέρθηκε ως σταθερή.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που οδήγησαν στην αναγκαστική προσθαλάσσωση. Οι αεροπορικές αρχές της Αϊτής και η τεχνική ομάδα της εταιρείας έχουν ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να διασαφηνίσουν τι προκάλεσε τη βλάβη.