Από αεροπλανοφόρο μέχρι τάνκερ: Οι φωτό στο κινητό του Πολωνού που κατηγορείται για κατασκοπεία

O Πολωνός που κατηγορείται για κατασκοπεία και κρίθηκε προφυλακιστέος μέχρι την διεξαγωγή της δίκης του, φαίνεται πως κατέγραφε τα πάντα από το σημείο όπου είχε σταθμεύσει το βανάκι του στη Σούδα, ισχυριζόμενος ότι βρισκόταν στην περιοχή για διακοπές. Ο 58χρονος, που προφυλακίστηκε τη Δευτέρα 16/03, σύμφωνα με εικόνες που δημοσιοποίησε ο ΣΚΑΪ, είχε επιλέξει σημείο με ιδιαίτερα καλή ορατότητα προς τη στρατιωτική βάση των HΠΑ. Μεταξύ των φωτογραφιών που βρέθηκαν αποθηκευμένες στο κινητό τηλέφωνο του 58χρονου, φαίνεται ένα αεροπλανοφόρο που είχε καταπλεύσει στον ναύσταθμο αλλά και κάποια πλοία υποστήριξης, ανάμεσά τους και ένα αντιτορπιλικό.

Ο Πολωνός είχε φωτογραφίσει επίσης, αεροσκάφη που είχαν προσγειωθεί στο διπλανό αεροδρόμιο, μαχητικά και μεταγωγικά καθώς και ιπτάμενα τάνκερ. Στις φωτογραφίες, εμφανίζονται επίσης, αεροσκάφη συλλογής πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerarld Ford το οποίο είχε καταπλεύσει τον περασμένο Φεβρουάριο στη Σούδα, καθώς επίσης και σκάφος επιχειρήσεων των Navy Seals.

Την ίδια ώρα, δημοσίευμα της Καθημερινής αναφέρει ότι τις φωτογραφίες έστελνε σε τουλάχιστον δέκα παραλήπτες, κάτοχοι όλοι συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας Πολωνίας. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που έστελνε συνοδεύονταν από μικρά κείμενα με τα οποία ο 58χρονος παρείχε πληροφορίες στους παραλήπτες. Ενδεικτικά, από την έρευνα προκύπτει ότι την 27η Ιανουαρίου 2026 ο 58χρονος φωτογραφίζει και στέλνει σε άτομο στην Πολωνία φωτογραφίες μιας αμερικανικής φρεγάτας και ενός υποβρυχίου που βρίσκονται και τα δύο στον κόλπο της Σούδας. Ενημερώνει για την άφιξη ενός γαλλικού μεταγωγικού – μεταφορικού αεροσκάφους Airbus A400M. Διαβιβάζει επίσης πληροφορίες για την άφιξη ενός αεροπλανοφόρου με πλοία υποστήριξης, για τον απόπλου ενός πολεμικού πλοίου με προορισμό το Ιράκ αλλά και την άφιξη αεροσκαφών ανεφοδιασμού.