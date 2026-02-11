Αεροσυνοδός αποκαλύπτει τη συνήθεια που καθυστερεί την επιβίβαση στις περισσότερες πτήσεις

Μέλος του πληρώματος της Lufthansa, με εμπειρία σε περισσότερες από 100 πτήσεις, περιγράφει σε συνέντευξή της σε γερμανικό μέσο ένα από τα πιο συνηθισμένα λάθη που παρατηρεί αμέσως μόλις οι επιβάτες μπουν στο αεροσκάφος. Όπως εξηγεί, πολλοί ταξιδιώτες τοποθετούν μικρά σακίδια και τσάντες χειραποσκευών κατευθείαν στα ντουλαπάκια πάνω από τα καθίσματα. Ωστόσο, αυτά τα αντικείμενα – εφόσον δεν πρόκειται για επιβάτες που κάθονται σε έξοδο κινδύνου – θα έπρεπε να μπαίνουν κάτω από το μπροστινό κάθισμα.

Δες ποια είναι και εφάρμοσε τη σωστή πρακτική στο επόμενο ταξίδι σου, ώστε να συμβάλεις κι εσύ σε μια πιο ομαλή και γρήγορη επιβίβαση.