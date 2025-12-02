Αφγανιστάν: Η στιγμή που 13χρονος εκτελεί τον δολοφόνο της οικογένειάς του σε κατάμεστο στάδιο

Σε μια ακόμη επίδειξη της αυστηρής εφαρμογής της θανατικής ποινής, ένας 13χρονος με εντολή των Ταλιμπάν προχώρησε σε δημόσια εκτέλεση καταδικασμένου δολοφόνου, παρουσία εκατοντάδων πολιτών επαναφέροντας για ακόμη μία φορά εικόνες από την πρώτη περίοδο της διακυβέρνησής τους.

Ειδικότερα στην πόλη Κχόστ στο Αφγανιστάν, περίπου 80.000 άνθρωποι παρακολούθησαν την εκτέλεση ενός άνδρα που κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία δεκατριών μελών μιας οικογένειας, ανάμεσά τους παιδιά και γυναίκες.

Τις τρεις θανατηφόρες βολές έριξε ένα αγόρι 13 ετών – ο μοναδικός επιζών του μακελειού – αφού η οικογένειά του αρνήθηκε την πρόταση χάριτος που πρόσφεραν οι Ταλιμπάν, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Σύμφωνα με το Ανώτατο Δικαστήριο του καθεστώτος, ο καταδικασμένος, με το όνομα Μανγκάλ, είχε περάσει από τρία επίπεδα δικαστικής κρίσης, πριν η εκτέλεση εγκριθεί από τον ανώτατο ηγέτη των Ταλιμπάν, Χιμπατουλάχ Αχουντζάντα.

Λίγο πριν λάβει χώρα το γεγονός, ο Ειδικός Εισηγητής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στο Αφγανιστάν, Ρίτσαρντ Μπένετ, είχε δηλώσει ότι τέτοιες πράξεις είναι «απάνθρωπες, σκληρές και μια ασυνήθιστη τιμωρία, αντίθετη με το διεθνές δίκαιο». «Πρέπει να σταματήσουν», υπογράμμισε σε ανάρτησή του στο X.

Το νέο περιστατικό έρχεται έπειτα από αντίστοιχη δημόσια εκτέλεση τον Οκτώβριο, όταν ένας Αφγανός που είχε δολοφονήσει έναν άνδρα και τη σύζυγό του, η οποία ήταν περίπου 8 μηνών έγκυος, εκτελέστηκε από συγγενή των θυμάτων, βάσει του συστήματος ανταποδοτικής τιμωρίας των Ταλιμπάν.

Δημόσιες εκτελέσεις ήταν συχνές κατά την πρώτη περίοδο εξουσίας των Ταλιμπάν από το 1996 έως το 2001, με τις περισσότερες να πραγματοποιούνται σε αθλητικά στάδια.

