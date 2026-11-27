Οι Ταλιμπάν συνεχίζουν την καταστολή των δικαιωμάτων των γυναικών στο Αφγανιστάν, αφαιρώντας τα ονόματά τους και αντικαθιστώντας τα με τις λέξεις «γιαγιά» ή «κατσίκα».

Kοινή έρευνα των Zan News και Guardian αποκάλυψε ότι οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας στην επαρχία Μπαλχ έχουν λάβει οδηγίες να αναφέρονται στις γυναίκες ως «μπίμπι», που σημαίνει «γιαγιά». Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η οδηγία αυτή πρέπει να τηρείται ακόμη και στις ιατρικές συνταγές.

Η Λάλα Οσμάνι, Αφγανή ακτιβίστρια που ζει στη Γερμανία, δήλωσε στην El Pais ότι οι Ταλιμπάν αναφέρονται επίσης στις γυναίκες ως «κατσίκες» και «αγελάδες». Άλλες φορές, λέει, οι γυναίκες αναφέρονται σε επίσημα έγγραφα ως «σύζυγος» ή «κόρη» κάποιου άνδρα συγγενή.

Επιπλέον, σε πολλές περιοχές του Αφγανιστάν, το να αναφέρεται ή να εμφανίζεται δημόσια το όνομα μιας γυναίκας θεωρείται προσβολή προς την τιμή του συζύγου ή της οικογένειάς της, με αποτέλεσμα τα ονόματά τους να παραλείπονται συχνά από τις επιτύμβιες πλάκες, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Πρόκειται για το πιο πρόσφατο πλήγμα στα δικαιώματα των γυναικών στο Αφγανιστάν που ελέγχεται από τους Ταλιμπάν. Οι γυναίκες και τα κορίτσια πρέπει να τηρούν αυστηρούς κανόνες ενδυμασίας, ακόμη και κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν οι θερμοκρασίες μπορεί να φτάσουν έως και τους 50 βαθμούς Κελσίου και πρέπει πάντα να συνοδεύονται από άνδρα συνοδό.

Ξυλοδαρμός και κάστες



Νωρίτερα φέτος, οι Ταλιμπάν ψήφισαν έναν νόμο που επιτρέπει στους συζύγους να χτυπούν τις συζύγους τους, αρκεί να μην προκαλείται σοβαρή σωματική βλάβη.

Ο ποινικός κώδικας των 90 σελίδων, υπογεγραμμένος από τον Χιμπατουλάχ Ακχούντζαδα, τον ανώτατο ηγέτη των Ταλιμπάν, καθορίζει διαφορετικά επίπεδα ποινών για τα άτομα ανάλογα με την κοινωνική τους θέση.

Το άρθρο 9 του κώδικα χωρίζει την αφγανική κοινωνία σε τέσσερις κατηγορίες: τους θρησκευτικούς λόγιους (ουλάμα), την ελίτ (ασράφ), τη μεσαία τάξη και την κατώτερη τάξη. Φαίνεται να δημιουργεί ένα σύστημα καστών, στο οποίο οι παραβάτες κατηγοριοποιούνται είτε ως «ελεύθεροι» είτε ως «σκλάβοι», με τις γυναίκες να τοποθετούνται στο ίδιο επίπεδο με τους σκλάβους.

Ανησυχητικές διατάξεις ορίζουν ότι οι «αφέντες», ή οι σύζυγοι, μπορούν να επιβάλλουν σωματικές τιμωρίες στις συζύγους ή στους υφισταμένους τους. Εν τω μεταξύ, εάν ένας θρησκευτικός λόγιος ή μέλος της ελίτ διαπράξει αδίκημα, η συνέπεια περιορίζεται σε συμβουλή ή κλήση στο δικαστήριο.

Για τη μεσαία τάξη, το ίδιο αδίκημα μπορεί να οδηγήσει σε φυλάκιση, ενώ η «κατώτερη τάξη» αντιμετωπίζει τόσο σωματική τιμωρία όσο και φυλάκιση. Σύμφωνα με τον κώδικα, οι σωματικές τιμωρίες για σοβαρά εγκλήματα θα επιβάλλονται από ισλαμικούς κληρικούς, αλλά ο κώδικας ενθαρρύνει τους συζύγους να επιβάλλουν «τιμωρίες κατά τη διακριτική τους ευχέρεια» στις συζύγους τους για λιγότερο σοβαρά παραπτώματα.

Όσον αφορά τη βία κατά των γυναικών, το άρθρο 32 ορίζει ότι μόνο εάν ο σύζυγος χτυπήσει τη γυναίκα με ραβδί και η πράξη αυτή οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό, όπως «πληγή ή μώλωπες» και η γυναίκα μπορεί να το αποδείξει ενώπιον δικαστή, τότε ο σύζυγος θα καταδικαστεί σε φυλάκιση 15 ημερών.

Ωστόσο, η αντίφαση έγκειται στο γεγονός ότι μια γυναίκα πρέπει να παραμένει πλήρως καλυμμένη, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να αποδείξει τους τραυματισμούς της ενώπιον δικαστή. Επίσης, απαιτείται να συνοδεύεται από έναν άνδρα συνοδό, ο οποίος συνήθως είναι ο ίδιος ο σύζυγος. Ο νέος κώδικας, επίσης, δεν καταδικάζει ούτε απαγορεύει τη σεξουαλική ή ψυχολογική βία κατά των γυναικών. Επιπλέον, ο κώδικας εμποδίζει τις γυναίκες να αναζητήσουν καταφύγιο στην οικογένειά τους για να ξεφύγουν από την ενδοοικογενειακή βία.

Τον Μάιο, αναγνώρισαν τον παιδικό γάμο στο πλαίσιο ενός νέου κανονισμού οικογενειακού δικαίου, ο οποίος καθόριζε κανόνες για γάμους με ανήλικους και θέσπιζε συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα «παρθενικά κορίτσια». Ο κανονισμός των 31 άρθρων, με τίτλο «αρχές του χωρισμού μεταξύ συζύγων», περιγράφει τους κανόνες που διέπουν τη λύση των γάμων βάσει ενός ατελείωτου καταλόγου θρησκευτικών και νομικών προϋποθέσεων. Αυτές περιλαμβάνουν τον παιδικό γάμο, τις σχέσεις θηλασμού, τον αναγκαστικό χωρισμό, τους αγνοούμενους συζύγους, την αποστασία και τις κατηγορίες για μοιχεία.

Σύμφωνα με το άρθρο 5, εάν ο γάμος ενός παιδιού κανονιστεί από συγγενείς εκτός του πατέρα ή του παππού του, είναι νομικά έγκυρος, υπό την προϋπόθεση ότι ο σύζυγος είναι κοινωνικά συμβατός και η προίκα είναι κατάλληλη. Ο κανονισμός ορίζει ότι το παιδί μπορεί αργότερα να ζητήσει ακύρωση του γάμου μετά την εφηβεία, αλλά μόνο μέσω δικαστικής απόφασης, σύμφωνα με το ανεξάρτητο αφγανικό μέσο ενημέρωσης Amu TV.

Στο έγγραφο αναφέρεται ότι η σιωπή μιας «παρθένου» ερμηνεύεται ως συγκατάθεση για γάμο, ενώ η ίδια σιωπή από έναν άνδρα ή μια γυναίκα που έχει παντρευτεί στο παρελθόν δεν ερμηνεύεται έτσι. Εν τω μεταξύ, οι γυναίκες υφίστανται δυσανάλογα το μεγαλύτερο βάρος μιας επιδεινούμενης ανθρωπιστικής κρίσης, με τους πατέρες να καταφεύγουν στην πώληση των νεαρών κοριτσιών τους απλώς και μόνο για να μπορέσουν να αγοράσουν τρόφιμα. Η πρακτική της πώλησης κοριτσιών σε ηλικιωμένους άνδρες για οικονομικό όφελος έχει δυστυχώς καταστεί μια κανονικοποιημένη αντίδραση στην επιδεινούμενη φτώχεια στο Αφγανιστάν.

Η τάση αυτή αναμένεται να ενταθεί καθώς η οικονομική κρίση επιδεινώνεται, με το συγκλονιστικό ποσοστό των τριών στους τέσσερις Αφγανών να μην είναι σε θέση να καλύψουν τις βασικές καθημερινές τους ανάγκες.