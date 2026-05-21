Άφησαν πίσω το βρετανικό όνειρο για μια νέα ζωή στη Λευκάδα: «Ξοδεύουμε λιγότερα, ζούμε καλύτερα»

Κάποτε πλήρωναν σχεδόν 3.000 λίρες τον μήνα μόνο για να μένουν σε ένα σπίτι στο Χερτφορντσάιρ της Αγγλίας. Σήμερα, ξυπνούν σε ένα ελληνικό νησί, δουλεύουν κάτω από πορτοκαλιές και γεμίζουν το τραπέζι τους με προϊόντα από τη λαϊκή αγορά της γειτονιάς.

Για τη Ρενέ Γουάσικ, τον σύζυγό της Πάβελ και τη δίχρονη κόρη τους Ρόκα, η μετακόμιση στη Λευκάδα δεν ήταν απλώς μια αλλαγή χώρας. Ήταν μια απόφαση φυγής από μια καθημερινότητα που -όπως περιγράφουν- είχε αρχίσει να περιστρέφεται αποκλειστικά γύρω από λογαριασμούς, ενοίκια και διαρκές άγχος.

Η οικογένεια εγκατέλειψε το Ηνωμένο Βασίλειο τον περασμένο Νοέμβριο, αναζητώντας κάτι που έμοιαζε ολοένα και πιο δύσκολο να βρεθεί στη Βρετανία: χρόνο, ηρεμία και μια ζωή που να μην εξαντλείται στην προσπάθεια επιβίωσης.

Από το Χερτφορντσάιρ στη Λευκάδα



Μέχρι πρόσφατα, το ζευγάρι ζούσε στο Γουέλγουιν Γκάρντεν Σίτι, μια ήσυχη αλλά ακριβή περιοχή βόρεια του Λονδίνου. Η Ρενέ εργάζεται στον χώρο των δημοσίων σχέσεων, ενώ ο σύζυγός της διατηρεί επιχείρηση βαψιμάτων και διακόσμησης. Όπως εξηγεί, το κόστος ζωής είχε αρχίσει να γίνεται ασφυκτικό.

«Πληρώναμε περίπου 3.000 λίρες τον μήνα μόνο για ενοίκιο και τα έξοδα συνέχιζαν να ανεβαίνουν», αναφέρει, περιγράφοντας μια καθημερινότητα γεμάτη οικονομική πίεση και συνεχή υπολογισμό εξόδων.

Η ιδέα της Ελλάδας υπήρχε στο μυαλό τους εδώ και καιρό, αλλά η τελική απόφαση πάρθηκε σχεδόν αυθόρμητα, κατά τη διάρκεια διακοπών στη Λευκάδα.

Εκεί εντόπισαν ένα οικόπεδο προς πώληση. Έκαναν προσφορά — και αυτή έγινε δεκτή. «Εκείνη ήταν η στιγμή που όλα άλλαξαν», λέει η Ρενέ. «Μέχρι τότε ήταν απλώς μια σκέψη. Ξαφνικά έγινε πραγματικότητα».

Μια ζωή με λιγότερα έξοδα και περισσότερο χρόνο



Σήμερα, η οικογένεια μένει προσωρινά σε διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων στη Λευκάδα, πληρώνοντας περίπου 430 λίρες τον μήνα μαζί με τους λογαριασμούς — ένα ποσό που μοιάζει σχεδόν ασύλληπτο σε σύγκριση με όσα κατέβαλλαν στη Βρετανία.

Η διαφορά, όμως, δεν είναι μόνο οικονομική. Η ίδια περιγράφει μια καθημερινότητα πολύ πιο αργή, πιο ανθρώπινη και περισσότερο συνδεδεμένη με τη φύση και την τοπική ζωή. Τα ψώνια γίνονται στις λαϊκές αγορές του νησιού, ειδικά εκτός τουριστικής περιόδου, όπου με λίγα ευρώ μπορεί κανείς να προμηθευτεί φρούτα και λαχανικά για ολόκληρη την εβδομάδα.

«Με 25 ή 30 ευρώ μπορείς να γεμίσεις την κουζίνα σου για μέρες», λέει. Αυτό που την εντυπωσίασε περισσότερο, ωστόσο, ήταν η σχέση των κατοίκων με την τοπική παραγωγή και ιδιαίτερα με το ελαιόλαδο. «Σχεδόν κάθε σπίτι έχει ελιές», εξηγεί. «Και όταν μαζεύεις τον καρπό, πηγαίνεις στο ελαιοτριβείο και παίρνεις φρέσκο λάδι με ελάχιστο κόστος».

Η ίδια μάλιστα αποκαλύπτει πως φίλοι της οικογένειας τούς δίνουν συχνά δωρεάν ελαιόλαδο. «Είναι το πιο βαθύ πράσινο χρώμα που έχω δει ποτέ», λέει γελώντας.

«Τώρα δουλεύω κάτω από μια πορτοκαλιά»



Αν κάτι άλλαξε περισσότερο από όλα, αυτό είναι ο ρυθμός της ημέρας. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Ρενέ περνούσε τις περισσότερες ώρες κλεισμένη σε ένα γραφείο, με τη θέρμανση διαρκώς ανοιχτή λόγω του καιρού. Στη Λευκάδα, η εργασία μεταφέρθηκε έξω. «Τώρα δουλεύω κάτω από μια πορτοκαλιά, ενώ η κόρη μου παίζει στο χώμα», λέει.

Τα Σαββατοκύριακα δεν οργανώνονται γύρω από ψώνια ή δουλειές του σπιτιού, αλλά γύρω από τη θάλασσα: ιστιοπλοΐα, παραλίες, καταρράκτες και μπάρμπεκιου με φίλους.

Παρότι παραδέχεται ότι της λείπουν κάποιες ευκολίες της Βρετανίας — όπως οι γρήγορες υπηρεσίες delivery ή η άμεση πρόσβαση σε μεγάλα καταστήματα — θεωρεί πως η καθημερινότητα στην Ελλάδα προσφέρει κάτι που δύσκολα αγοράζεται.

«Η ποιότητα ζωής εδώ δεν συγκρίνεται», τονίζει.



Όταν το «λιγότερο» γίνεται τελικά περισσότερο



Η οικογένεια σχεδιάζει πλέον να μείνει μόνιμα στη Λευκάδα, ενώ η μικρή Ρόκα αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα προσχολική εκπαίδευση στο νησί.

Κοιτάζοντας πίσω, η Ρενέ πιστεύει ότι η μεγαλύτερη αλλαγή δεν ήταν γεωγραφική αλλά ψυχολογική. «Δεν έχει σημασία να κερδίζεις όλο και περισσότερα χρήματα», λέει. «Σημασία έχει να χρειάζεσαι λιγότερα και να ζεις καλύτερα».

Και κάπου ανάμεσα στις πορτοκαλιές, στις λαϊκές αγορές και στο αργό ελληνικό καλοκαίρι, φαίνεται πως η οικογένεια βρήκε ακριβώς αυτό που έψαχνε.