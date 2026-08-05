Άφησαν Σεν Τροπέ και Ίμπιζα για την Ελλάδα – Οι σταρ του Χόλιγουντ που γέμισαν φέτος τα νησιά μας

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Κάποτε οι καλοκαιρινές διακοπές των celebrities είχαν σχεδόν πάντα την ίδια διεύθυνση, Σεν Τροπέ, Κάπρι ή Ίμπιζα. Φέτος, όμως, ο χάρτης άλλαξε. Οι πιο διάσημοι σταρ του Χόλιγουντ και της διεθνούς showbiz γέμισαν τις αποσκευές τους και έβαλαν πλώρη για την Ελλάδα.

Από την αριστοκρατική Ύδρα μέχρι τις Κυκλάδες και τις καταπράσινες Σποράδες, τα ελληνικά νησιά έγιναν το απόλυτο σκηνικό του φετινού καλοκαιριού. Πολυτελή γιοτ, κρυφές παραλίες, παραδοσιακά σοκάκια και μοναδικά ηλιοβασιλέματα πρωταγωνίστησαν στις αναρτήσεις εκατομμυρίων followers, χαρίζοντας στην Ελλάδα μια διαφήμιση που δύσκολα αγοράζεται.

Chiara Ferragni: Η βασίλισσα της μόδας «ερωτεύτηκε» τις Κυκλάδες

Για τη Chiara Ferragni το ελληνικό καλοκαίρι είχε χρώμα... κυκλαδίτικο.

Η διάσημη Ιταλίδα influencer κινήθηκε ανάμεσα στη Μήλο και την Κίμωλο, γεμίζοντας το Instagram με εικόνες από λευκά σοκάκια, τιρκουάζ νερά και μοναδικά τοπία.

Ξεχώρισε, μάλιστα, η αναφορά της στον θερινό κινηματογράφο της Κιμώλου, αποδεικνύοντας πως δεν την κέρδισαν μόνο οι πολυτέλειες αλλά και οι μικρές, αυθεντικές εμπειρίες που προσφέρει η Ελλάδα.

Rita Ora: Η Ύδρα έγινε το προσωπικό της καταφύγιο

Η Rita Ora επέλεξε την κομψότητα και την ηρεμία της Ύδρας για να αφήσει πίσω της τους απαιτητικούς ρυθμούς της καθημερινότητας.

Οι φωτογραφίες της από το ιστορικό λιμάνι, τις βόλτες στα γραφικά καλντερίμια και τις εξορμήσεις με σκάφος έδειχναν μια διαφορετική πλευρά της τραγουδίστριας. Μακριά από τις μεγάλες πίστες και τα φώτα της δημοσιότητας, έδειχνε να απολαμβάνει κάθε στιγμή του ελληνικού καλοκαιριού, έχοντας για φόντο ένα από τα πιο γοητευτικά νησιά της χώρας.

Μετά την Ύδρα, η διάσημη τραγουδίστρια βρέθηκε μαζί με την παρέα της στην Μύκονο, όπου και έμεινε για τρεις μέρες. Το Mykonos Live TV κατέγραψαν τη στιγμή που η Ρίτα Όρα αποβιβάστηκε από το tender στην προβλήτα του Όρνου.

Goldie Hawn, Kurt Russell και Kate Hudson: Ένας καλοκαιρινός έρωτας που κρατά χρόνια

Για τη Goldie Hawn και τον Kurt Russell η Ελλάδα δεν αποτελεί απλώς έναν ακόμη ταξιδιωτικό προορισμό.

Η Σκιάθος έχει γίνει εδώ και χρόνια το δεύτερο σπίτι της,επιστρέφει κάθε καλοκαίρι μαζί με τον Kurt Russell, καθώς εδώ και πολλά καλοκαίρια το αγαπημένο ζευγάρι επιλέγει το όμορφο νησί για στιγμές απόλυτης χαλάρωσης και ηρεμίας δίπλα στο κύμα. Μάλιστα έχουν τη δική τους βίλα στις Αχλαδιές.

Η Kate Hudson και ολόκληρη την οικογένειά της, Μακριά από τις υπερβολές της χολιγουντιανής ζωής, απολαμβάνουν βόλτες με σκάφος, φρέσκο ψάρι σε παραθαλάσσιες ταβέρνες και ήρεμες στιγμές που θυμίζουν περισσότερο ελληνικό καλοκαίρι άλλης εποχής παρά διακοπές διεθνών σταρ.

Justin και Hailey Bieber: Οικογενειακές στιγμές με φόντο την Ελλάδα

Ο Justin και η Hailey Bieber ταξίδεψαν στην Ελλάδα μαζί με τον μικρό τους γιο, επιλέγοντας προορισμούς που προσφέρουν ιδιωτικότητα αλλά και υψηλού επιπέδου φιλοξενία.

Το Κρανίδι και το πολυτελές Amanzoe αποτέλεσαν την πρώτη τους στάση, ενώ στη συνέχεια οι Σπέτσες τους χάρισαν στιγμές χαλάρωσης μακριά από τα φλας. Οι εικόνες που μοιράστηκαν δεν είχαν υπερβολές. Αντίθετα, απέπνεαν την ηρεμία μιας οικογένειας που απολαμβάνει τις διακοπές της χωρίς βιασύνη.

Emily Ratajkowski: Η Σίφνος μέσα από τα μάτια ενός supermodel

Η Emily Ratajkowski επέλεξε τη Σίφνο για να περάσει μέρος των φετινών της διακοπών μαζί με τον Ρομέν Γαβρά.

Το supermodel συνδύασε τη χαλάρωση με τη γνωστή αισθητική που χαρακτηρίζει κάθε της ανάρτηση. Οι φωτογραφίες της από τις παραλίες, τα κυκλαδίτικα σοκάκια και τις γαστρονομικές εμπειρίες έγιναν αμέσως αντικείμενο σχολιασμού, με χιλιάδες χρήστες να δηλώνουν πως πρόσθεσαν το νησί στη λίστα με τους επόμενους ταξιδιωτικούς τους προορισμούς.

Camila Cabello: Οι Κυκλάδες κράτησαν το μυστικό τους

Η Camila Cabello φρόντισε να μοιραστεί με τους εκατομμύρια followers της εικόνες από το ελληνικό καλοκαίρι, χωρίς όμως να αποκαλύψει σε ποιο κυκλαδίτικο νησί βρίσκεται.

Καταγάλανα νερά, λευκά σπίτια, μικρά σοκάκια και ξέγνοιαστες στιγμές συνέθεσαν το σκηνικό των αναρτήσεών της, δημιουργώντας ακόμη μεγαλύτερη περιέργεια για τον προορισμό που επέλεξε.

Ίσως τελικά αυτό να είναι και ένα μέρος της γοητείας της Ελλάδας. Ακόμη κι όταν δεν αποκαλύπτει τα μυστικά της, καταφέρνει να κερδίζει τις εντυπώσεις.

Η Ελλάδα έγινε ξανά ο μεγάλος πρωταγωνιστής του καλοκαιριού

Άλλοι αναζήτησαν ηρεμία, άλλοι πολυτέλεια και άλλοι αυθεντικές εμπειρίες. Όλοι όμως κατέληξαν στο ίδιο συμπέρασμα: η Ελλάδα εξακολουθεί να προσφέρει αυτό που δύσκολα βρίσκει κανείς αλλού.

Και μπορεί οι πρωταγωνιστές των φετινών διακοπών να ήταν ορισμένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας showbiz, όμως ο πραγματικός «σταρ» ήταν τα ίδια τα ελληνικά νησιά. Με κάθε φωτογραφία, κάθε βίντεο και κάθε ανάρτηση, ταξίδεψαν σε εκατομμύρια οθόνες σε όλο τον κόσμο, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά ότι το ελληνικό καλοκαίρι παραμένει ένας προορισμός που δύσκολα ξεχνιέται.