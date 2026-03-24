Άφησε τους μεσίτες και εμπιστεύτηκε το ChatGPT: Πούλησε το σπίτι του κι έβγαλε περισσότερα

Ένας άνδρας από τη Φλόριντα κατάφερε να πουλήσει το σπίτι του μέσα σε μόλις πέντε ημέρες, αξιοποιώντας το ChatGPT και μάλιστα σε τιμή που ξεπέρασε τις εκτιμήσεις των μεσιτών! Ο Ρόμπερτ Λεβίν, κάτοικος Μαϊάμι και πατέρας τριών παιδιών, αποφάσισε να μη συνεργαστεί με μεσίτη, αλλά να βασιστεί σχεδόν αποκλειστικά στην Τεχνητή Νοημοσύνη - AI για την πώληση της οικογενειακής του κατοικίας. Το εγχείρημα αυτό εξελίχθηκε σε μια ολοκληρωμένη δοκιμή των δυνατοτήτων της AI να διαχειριστεί κάθε στάδιο μιας αγοραπωλησίας ακινήτου.



Όπως ανέφερε, στόχος του ήταν να χρησιμοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη σε κάθε βήμα της διαδικασίας - από τη στρατηγική και την τιμολόγηση μέχρι την παρουσίαση του σπιτιού. Το ChatGPT του πρότεινε συγκεκριμένες βελτιώσεις, όπως το βάψιμο ορισμένων χώρων, που θα μπορούσαν να αυξήσουν την αξία του ακινήτου, και του παρείχε ένα αναλυτικό πλάνο ενεργειών.



Παράλληλα, δημιούργησε αγγελίες, συνέβαλε στην καταχώριση του ακινήτου και έδωσε συμβουλές για το κατάλληλο timing της δημοσίευσης, προτείνοντας να γίνει στα μέσα της εβδομάδας για μεγαλύτερη προβολή.

Σύμφωνα με τη New York Post, το αποτέλεσμα ήταν άμεσο: μέσα σε τρεις ημέρες, ο Λεβίν έλαβε πέντε προσφορές, ενώ σε πέντε ημέρες είχε ήδη καταλήξει σε συμφωνία — με τη σύμβαση να έχει επίσης διαμορφωθεί με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Περίπου 100.000 πάνω από τις εκτιμήσεις των μεσιτών

Τελικά, το σπίτι πουλήθηκε για 954.800 δολάρια, περίπου 100.000 δολάρια πάνω από τις αρχικές εκτιμήσεις των μεσιτών. Ο ίδιος σημείωσε ότι, σε αντίθεση με τους επαγγελματίες της αγοράς που εμφανίστηκαν επιφυλακτικοί ως προς την τιμολόγηση, το ChatGPT του ενέπνευσε μεγαλύτερη σιγουριά.



Αν και προσέλαβε δικηγόρο για τον τελικό έλεγχο των εγγράφων, εκτιμά ότι η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης του εξοικονόμησε περίπου το 3% της αξίας της πώλησης - ένα σημαντικό ποσό.



Παρόλα αυτά, ο Λεβίν δεν θεωρεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αντικαταστήσει πλήρως τους μεσίτες, αλλά τη βλέπει ως ένα ισχυρό συμπληρωματικό εργαλείο που ήδη έχει απτό αντίκτυπο στην αγορά.