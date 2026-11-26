Στο επίκεντρο της δημοσιότητας βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες η Αφροδίτη Χατζημηνά, τόσο για τη φημολογούμενη σχέση της με τον Θοδωρή Φέρρη όσο και για το ενδεχόμενο μιας μουσικής συνεργασίας με τον Νίκο Καρβέλα.

Η νεαρή τραγουδίστρια μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» και απάντησε στα δημοσιεύματα που τη θέλουν να είναι το νέο πρόσωπο στην προσωπική ζωή του Θοδωρή Φέρρη, με τον οποίο εμφανίζεται αυτή τη σεζόν στο ίδιο νυχτερινό κέντρο.

«Αχ βρε παιδιά. Νομίζω δεν αφορά κανέναν αυτό το πράγμα, πραγματικά. Με τον Θοδωρή Φέρρη είμαστε πολύ καλά, περνάμε πολύ καλά. Είναι υπέροχη συνεργασία και είμαι πάρα πολύ περήφανη που είμαι στο μαγαζί μαζί του», ανέφερε.

Μιλώντας για τη σχέση του τραγουδιστή με τους συνεργάτες του και το κλίμα που επικρατεί στα παρασκήνια, πρόσθεσε: «Είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ δοτικός, μιλάει πάρα πολύ σε όλα τα παιδιά backstage. Είναι πολύ επικοινωνιακός. Κάνουμε παρέα όλοι μαζί, μας έχει βοηθήσει όλους πάρα πολύ. Είναι ένας άνθρωπος που θέλει να είμαστε ο εαυτός μας».

Από την πλευρά του, ο Θοδωρής Φέρρης δεν έκρυψε την αμηχανία του απέναντι στο ενδιαφέρον που έχει δημιουργηθεί γύρω από την προσωπική του ζωή, χωρίς να επιβεβαιώνει ή να διαψεύδει τα δημοσιεύματα.

«Είναι πράγματα που πρέπει να συνηθίσω ίσως ότι θα υπάρχουν στη ζωή μου. Δεν έχω να πω κάτι γι’ αυτό τώρα. Άμα είμαι ερωτευμένος θα το δείτε. Είναι άβολο, αλλά πρέπει να το συνηθίσω μάλλον. Δεν είναι κάτι κακό», δήλωσε στην ίδια εκπομπή.

Ο θαυμασμός για τον Καρβέλα και η αναφορά στην Άννα Βίσση

Το όνομα της Αφροδίτης Χατζημηνά έχει συνδεθεί το τελευταίο διάστημα και με εκείνο του Νίκου Καρβέλα, καθώς δημοσιεύματα κάνουν λόγο για πιθανή συνεργασία τους.

Η τραγουδίστρια δεν έκρυψε την επιθυμία της να συνεργαστεί με τον συνθέτη, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώσει ότι υπάρχει κάποια συμφωνία μεταξύ τους.

«Τον θαυμάζω και τον εκτιμώ πάρα πολύ. Νομίζω όλοι τον θαυμάζουμε και τον εκτιμάμε. Δεν μπορεί κανείς να πει κάτι για το μουσικό του ταλέντο. Άρα είμαι φαν του καλλιτεχνικά», σημείωσε.

Ιδιαίτερα κατηγορηματική ήταν, ωστόσο, όταν η συζήτηση έφτασε στην Άννα Βίσση και στα δημοσιεύματα που τη θέλουν να παίρνει τη θέση της στο πλευρό του Νίκου Καρβέλα.

«Η Άννα Βίσση είναι μία, δεν υπάρχει αντικαταστάτρια. Όλα αυτά είναι κίτρινα. Όποιος λέει για διάδοχο και για όλα αυτά που ακούω… δεν υφίσταται. Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει αυτό το πράγμα».