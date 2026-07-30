Αφροδίτη Γραμμέλη: Κατακεραυνώνει τις τηλεπερσόνες - «Νεοπλουτισμός και επίδειξη»

Το καλοκαίρι είναι μια εποχή που όλοι είμαστε πιο χαλαροί, πιο ανέμελοι, με καλύτερη διάθεση και αποφασισμένοι να περάσουμε όμορφα κάνοντας διακοπές.

Τα τελευταία χρόνια πολύς κόσμος δυσκολεύεται να προσφέρει στον εαυτό του και στην οικογένειά του ακόμα και μερικές μέρες διακοπών, που τόσο πολλοί όλοι έχουν ανάγκη.

Στον αντίποδα αυτού υπάρχουν διάφοροι τηλεστάρ, τηλεπερσόνες, ανερχόμενοι influencers και λοιπά άτομα που απαρτίζουν τη δόλια showbiz της Ελλάδας που δεν σταματούν να διαφημίζουν τις χλιδάτες διακοπές τους, τα σκάφη με τα οποία μετακινούνται σε πριβέ νησάκια και παραλίες, τα υπερπολυτελή ξενοδοχεία με τις πισίνες όπου διαμένουν, τα εστιατόρια όπου τρώνε γκουρμέ πιάτα προκαλώντας όσο να ’ναι το κοινό αίσθημα.

φωτογραφία Instagram

Αυτό το φαινόμενο καυτηρίασε η δημοσιογράφος, Αφροδίτη Γραμμέλη, που σε story που ανάρτησε στο Instagram έγραψε: «Νεοπλουτισμός και επίδειξη από τηλεπερσόνες. Αυτή η καλοκαιρινή μάστιγα» και πόσο συμφωνούμε μαζί της!