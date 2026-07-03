Αφροδίτη Λατινοπούλου: «Αν ήμουν σε ένα νησί με γύφτους, θα προτιμούσα να κολυμπήσω με τους καρχαρίες»

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή του Γιώργου Λάγιου «The Love Debate by Lagios», στο πρώτο vidcast ψυχολογίας του Flash.gr, και απάντησε στις ερωτήσεις του που αφορούσαν τους μικρότερους άντρες, τον Μητσοτάκη με τον Τσίπρα, αλλά και τους Ρομά. «Δεν θα πήγαινα με πιο μικρό άντρα», είπε αρχικά η πολιτικός και δικηγόρος. «Δεν έχω κάνει καριέρα και δεν κάνω καριέρα ως όμορφη. Επίσης δεν μου αρέσει η έκφραση γατούλα», πρόσθεσε στη συνέχεια.

«Θα αυτοκτονούσα»

Στη συνέχεια ο Λάγιος τη ρώτησε εάν εγκλωβιζόταν σε ένα νησί και εκεί ήταν μόνο ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας και αναγκαζόταν να περάσει τη νύχτα της με έναν από τους δύο και εκείνη απάντησε: «Θα προτιμούσα να περάσω τη νύχτα με τους καρχαρίες»!

Αμέσως μετά η νέα ερώτηση του Λάγιου ήρθε σαν συνέχεια όσων έχει πει το τελευταίο διάστημα η Λατινοπούλου. «Είσαι σε ένα νησί και είναι όλοι Ρομά και αναγκαστικά πρέπει να διαλέξεις κάποιον από αυτούς. Ποιο χαρακτηριστικό θα σε έκανε να τον επιλέξεις;», τη ρώτησε ο Λάγιος και εκείνη απάντησε: «Γύφτοι είναι. Δεν υπάρχει κανένα χαρακτηριστικό και τίποτα στον κόσμο που θα με έκανε να τους επιλέξω. Θα προτιμούσα να φύγω από το νησί και να κολυμπήσω με τους καρχαρίες. Κοινώς θα αυτοκτονούσα».