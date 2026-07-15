Συγκλονίζουν οι πρώτες δηλώσεις της δικηγόρου Αφροδίτης Νέστορα, η οποία πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο ύστερα από τη δολοφονική επίθεση που δέχτηκε η οικογένειά της, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της ίδιας και τον θάνατο της μητέρας της. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης αλλά και αξιοθαύμαστου σθένους, η κ. Νέστορα ευχαρίστησε τον κόσμο για τη συμπαράσταση, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της στο ιατρικό προσωπικό και έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα απέναντι στην τρομοκρατία που έπληξε το σπίτι της.

«Ευχαριστώ για όλη τη συμπαράσταση στη μεγάλη τραγωδία της οικογένειάς μου»

Η Αφροδίτη Νέστορα θέλησε να ξεκινήσει τις δηλώσεις της εκφράζοντας ένα μεγάλο «ευχαριστώ» προς όλους εκείνους που στάθηκαν στο πλευρό της ίδιας και του πατέρα της από την πρώτη στιγμή.

«Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ που είστε εδώ. Ευχαριστώ για όλη τη σκέψη, όλη τη συμπαράσταση. Όλους τους ανθρώπους που μου έστειλαν μηνύματα και τηλέφωνα, σε εμένα, στον πατέρα μου και στα φιλικά μου πρόσωπα, για να δείξουν τη συμπαράστασή τους στη μεγάλη τραγωδία που έχει συμβεί στην οικογένειά μου», δήλωσε εμφανώς συγκινημένη.

Αφροδίτη Νέστορα: «Θα σταθώ ξανά στα πόδια μου. Αυτή είναι η απάντηση σε δολοφονικές ενέργειες»» pic.twitter.com/OAFjKulhjA — Flash.gr (@flashgrofficial) July 15, 2026

Η μάχη των γιατρών στο «Παπανικολάου» και ο μακρύς δρόμος της αποκατάστασης

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου «Παπανικολάου» στη Θεσσαλονίκη. Εκεί νοσηλεύτηκε η ίδια τις τελευταίες 15 ημέρες, ενώ οι γιατροί έδωσαν τιτάνια αλλά δυστυχώς άκαρπη μάχη για να κρατήσουν στη ζωή τη μητέρα της.

«Θέλω προσωπικά και μέσα από την καρδιά μου να ευχαριστήσω όλο το προσωπικό του ΕΣΥ, και συγκεκριμένα στο νοσοκομείο Παπανικολάου, που μας περιέθαλψαν μόλις έγινε το τραγικό αυτό συμβάν, εμένα, τον πατέρα μου και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Κυρίως για τις ατέρμονες προσπάθειες που κατέβαλαν όλοι οι γιατροί για να κρατήσουν τη μητέρα μας στη ζωή.

Ήταν όλοι τους εξαιρετικοί, με αγκάλιασαν πραγματικά και με βοήθησαν πάρα πολύ να επιστρέψω στην καθημερινότητα», ανέφερε, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι η περιπέτεια της υγείας της δεν τελειώνει εδώ. «Η αποκατάσταση της υγείας μου θα πάρει αρκετούς μήνες ακόμη, με αλλαγές και συναντήσεις με γιατρούς».

«Θα προσπαθήσω να σταθώ στα πόδια μου – Αυτή είναι η απάντηση σε δολοφονικές ενέργειες»

Παρά το βαρύ πλήγμα και την απώλεια της μητέρας της, η κ. Νέστορα δήλωσε αποφασισμένη να παλέψει με όσες δυνάμεις της έχουν απομείνει, θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη της.

«Να είστε σίγουροι ότι θα προσπαθήσω με κάθε τρόπο και με ό,τι δύναμη μου έχει απομείνει να σταθώ ξανά στα πόδια μου. Θεωρώ ότι αυτό είναι μια απάντηση σε τέτοιου είδους τρομοκρατικές, δολοφονικές ενέργειες. Αλλά και γιατί πιστεύω ότι, μέσα από αυτό, θα κάνω περήφανη τη μητέρα μου, τον πατέρα μου και όλους τους ανθρώπους που πραγματικά πιστεύουν σε μένα».

«Δεν χωράει ανθρώπινος νους αυτό που έγινε – Πλήττεται βάναυσα η δημοκρατία μας»

Ερωτηθείς για το τι θα έλεγε στους δράστες της επίθεσης που έχουν συλληφθεί, η γνωστή δικηγόρος τόνισε πως η πράξη τους ξεπερνά κάθε όριο λογικής.

«Δεν υπάρχει κάτι να πούμε. Δεν χωράει ανθρώπινος νους, καμία κοινή λογική. Αυτό που πραγματικά έγινε εκφεύγει κάθε λογικής, είναι ακραίο. Πραγματικά λυπάμαι που υπάρχουν άνθρωποι το 2026 που σκέφτονται έτσι, ενεργούν έτσι και πλήττουν με αυτόν τον τρόπο τόσο βάναυσα τη δημοκρατία μας. Πρέπει να την αγκαλιάσουμε, να τη διατηρήσουμε και να είναι ο οδηγός μας για τις επόμενες γενιές».

«Να τους απαγγελθούν οι βαρύτατες κατηγορίες»

Κλείνοντας, η Αφροδίτη Νέστορα τοποθετήθηκε και με την επαγγελματική της ιδιότητα σχετικά με την ποινική μεταχείριση των συλληφθέντων, τονίζοντας πως δεν υπήρχε καμία πρότερη ενόχληση ή απειλή.

«Δεν είχα κάποια ενόχληση. Οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν πει κάτι συγκεκριμένο, ούτε μπορούν να πουν. Ως δικηγόρος, θεωρώ ότι οι κατηγορίες που πρέπει να τους απαγγελθούν πρέπει να είναι οι βαρύτατες που προβλέπονται από τον νόμο».