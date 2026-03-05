Αφροδίτη στον Κριό έως 30/3: Έρωτας και χρήμα σε... «πολεμική» ετοιμότητα

Η Αφροδίτη, η πλανήτης της ομορφιάς, του έρωτα και του χρήματος, ξεκινά το νέο της ταξίδι στον ζωδιακό κύκλο! Στις 6 Μαρτίου εισέρχεται στον ορμητικό Κριό, όπου και θα παραμείνει έως τις 30 του μήνα.

Σε αυτή τη θέση, η Αφροδίτη βρίσκεται σε «αδυναμία». Τι σημαίνει αυτό πρακτικά; Ότι οι ευεργεσίες της -η απόλαυση, η συναισθηματική επάρκεια και η οικονομική άνεση— δεν έρχονται αβίαστα. Η δίψα για ενθουσιασμό και το κυνήγι της περιπέτειας είναι στα ύψη, όμως η βιασύνη και η παρόρμηση συχνά γίνονται εχθροί της αρμονίας, οδηγώντας σε λάθη τακτικής.

Το «Στοίχημα» της Περιόδου

Η Αφροδίτη φέτος δεν είναι μόνη της στον Κριό. Συναντά τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα, δημιουργώντας ένα εκρηκτικό αλλά και μπερδεμένο σκηνικό.

Ο Σπόρος: Φυτεύεται τώρα για νέα ξεκινήματα (οικονομικά ή ερωτικά).

Το Τίμημα: Κάθε νέο βήμα απαιτεί ευθύνη, οργάνωση και ωριμότητα — έννοιες που "τσουρουφλίζουν" τον ανυπόμονο Κριό!

Μην εκπλαγείτε αν νιώσετε ένα αίσθημα καταπίεσης ή ματαιότητας, ειδικά κοντά στις 6-9 Μαρτίου. Είναι το "μπλοκάρισμα" πριν την έκρηξη.

Ημερομηνίες - Κλειδιά:

10 Μαρτίου: Το εξάγωνο Αφροδίτης - Πλούτωνα φέρνει την ευκαιρία για μια βαθιά ερωτική αναγέννηση και απόλυτο πάθος.

18 Μαρτίου: Το τετράγωνο Αφροδίτης - Δία θέλει προσοχή! Η υπερβολή, η επιπολαιότητα και τα "ανοιχτά χέρια" στα οικονομικά μπορεί να σας βγάλουν εκτός τροχιάς.

Πάμε να δούμε πώς επηρεάζεται το κάθε ζώδιο σε αυτό το έντονο σκηνικό και πώς μπορεί να αξιοποιήσει θετικά την Αφροδίτη στον Κριό:

Κριός

Ανανέωση Εμφάνισης: Είναι η κατάλληλη στιγμή να ανανεώσεις την εξωτερική σου εμφάνιση και να κάνεις ποιοτικές επιλογές, για να αναβαθμίσεις το στυλ σου και να τονώσεις την αυτοπεποίθησή σου! Αξιολογήσεις: Ξεκαθαρίσματα για το τί επιθυμείς, τι θέλεις και τι αξίζεις. Αυτή την περίοδο μπορείς πιο ώριμα να διακρίνεις και να επιλέξεις αυτό που σε γεμίζει! Η Δύναμη της Έλξης: Μαγνητίζεις αυτό που θέλεις, θυμήσου όμως ότι δεν αρκεί μόνο να έλξεις κάτι κοντά σου, αλλά θα πρέπει να βρεις και τον τρόπο να το κρατήσεις! Σπατάλες: Θα κάνεις περισσότερα έξοδα που αφορούν το σπίτι, την οικογένεια και την ανανέωση του προσωπικού χώρου, θα τα απολαύσεις αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα ζοριστείς! Ανανέωση: Νέες δραστηριότητες, νέα χόμπι, νέα φλερτ αναμένεται να σε ανανεώσουν!

Ταύρος

Απολογισμός: Ώρα να αφουγκραστείς τις εσωτερικές σου επιθυμίες και να διακρίνεις όλες αυτές τις ασυνείδητες σκέψεις που σου στερούν το τελευταίο διάστημα την ικανοποίηση, την χαρά, την ανεμελιά! Κρυφός Έρωτας: Ένας κρυφός , μυστικός έρωτας αναμένεται να δοκιμάσει τα όρια των αντοχών σου! Είτε είναι ένα ειδύλλιο στην δουλειά, είτε μία αδιέξοδη ερωτική σχέση που ξέρεις ότι δεν μπορεί να έχει εξέλιξη … Σε κάθε περίπτωση αυτό τον καιρό κάτι «σιγοβράζει» μέσα σου, που πολλές φορές μπορεί και εσύ να μην θες να το παραδεχθείς! Ανικανοποίητες Επιθυμίες: Καλείσαι να δώσεις μέσα σου την απάντηση στο ερώτημα: «Για πόσο καιρό θα συνεχίσω να προσπαθώ να ικανοποιώ τους πάντες, παραμελώντας τις δικές μου ανάγκες και επιθυμίες»! Ανταμοιβή: Στα επαγγελματικά λαμβάνεις μία μορφή επιβεβαίωσης ή και ανταμοιβής! Προσοχή στα οικονομικά ανοίγματα: Προσοχή στις βιαστικές – επιπόλαιες – αποφάσεις που αφορούν έξοδα και αγορές

Δίδυμοι

Κοινωνική αναγνώριση και νέες γνωριμίες βρίσκονται στο προσκήνιο! Είναι η στιγμή να βγεις έξω, να δικτυωθείς και να βρεις και πάλι την σπίθα του ενθουσιασμού για κοινωνικότητα! Οι στόχοι σου επαναπροσδιορίζονται. Θα συνειδητοποιήσεις ότι κάποια όνειρα που είχες παλιότερα δεν σε εκφράζουν πια, αδειάζοντας χώρο για νέες, πιο ουσιαστικές φιλοδοξίες. Φιλία ή Έρωτας; Τα όρια μπορεί να γίνουν λίγο δυσδιάκριτα με ένα πρόσωπο από το φιλικό σου περιβάλλον. Η γοητεία σου είναι στα ύψη, αλλά πρόσεξε να μην μπερδέψεις τον ενθουσιασμό με την ουσία. Στα επαγγελματικά, η επικοινωνιακή σου δεινότητα σε σώζει από κακοτοπιές. Μπορείς να πείσεις και τον πιο δύσκολο συνομιλητή, αρκεί να έχεις ξεκάθαρο πλάνο και να μην αναλώνεσαι σε πολλά ταυτόχρονα. Οικονομική διαχείριση: Έρχονται κάποιες ευκαιρίες για να αυξήσεις το εισόδημά σου, αρκεί να μην παρασυρθείς σε περιττές σπατάλες εντυπωσιασμού.

Καρκίνος

Η καριέρα σου παίρνει τα πάνω της! Είναι η στιγμή να διεκδικήσεις τη θέση ή την αναγνώριση που σου αξίζει. Οι κόποι σου αρχίζουν να αποδίδουν καρπούς και το "φαίνεσθαι" σου γίνεται πιο ελκυστικό στους ανωτέρους. Ισορροπία ανάμεσα σε δουλειά και σπίτι: Θα χρειαστεί να κάνεις κάποιες θυσίες για να τα προλάβεις όλα, αλλά η ικανοποίηση που θα πάρεις από την κοινωνική σου ανέλιξη θα σε αποζημιώσει. Δημόσια εικόνα: Προσέχεις περισσότερο το πώς σε βλέπουν οι άλλοι. Μια αλλαγή στο επαγγελματικό σου προφίλ ή ακόμα και στον τρόπο που παρουσιάζεις τον εαυτό σου θα φέρει θετικά αποτελέσματα. Συναισθηματική ωριμότητα: Καταλαβαίνεις πλέον ότι για να σε σεβαστούν οι άλλοι, πρέπει πρώτα εσύ να θέσεις τα όριά σου με σταθερότητα και ευγένεια. Οικονομικές συμφωνίες: Πιθανές επαφές για αύξηση απολαβών ή μια νέα πρόταση που δείχνει πολλά υποσχόμενη για το μέλλον.

Λέων

Ανάγκη για επέκταση και νέους ορίζοντες! Είτε πρόκειται για ένα ταξίδι, είτε για ένα νέο κύκλο σπουδών, το μυαλό σου διψά για νέες εμπειρίες και γνώση. Αισιοδοξία και τύχη: Νιώθεις ότι το σύμπαν συνωμοτεί υπέρ σου. Οι δυσκολίες του προηγούμενου διαστήματος αρχίζουν να υποχωρούν, δίνοντας τη θέση τους σε ένα πιο φωτεινό "αύριο". Νέες φιλοσοφίες ζωής: Αναθεωρείς τις πεποιθήσεις σου και γίνεσαι πιο δεκτικός σε διαφορετικές απόψεις. Αυτό σε κάνει ακόμα πιο γοητευτικό και ανοιχτό στις παρέες σου. Νομικά και γραφειοκρατικά θέματα βρίσκουν λύσεις ή προχωρούν με θετικό πρόσημο. Μην τα αφήνεις για αργότερα, η τύχη είναι με το μέρος σου τώρα. Έρωτας από μακριά: Δεν αποκλείεται ένα φλερτ με άτομο που ζει σε άλλη πόλη ή έχει διαφορετική κουλτούρα ή και ηλικία, κάτι που θα αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον σου για το άγνωστο. Πιθανότητα για ένα ερωτικό ταξίδι

Παρθένος

Βαθιά εσωτερική αναζήτηση: Ήρθε η ώρα να αντιμετωπίσεις τους φόβους και τις ανασφάλειές σου. Η περίοδος ευνοεί την ψυχολογική ανασυγκρότηση και την "κάθαρση". Οικονομικά τρίτων: Θέματα που αφορούν τράπεζες, δάνεια, κληρονομικά ή τα οικονομικά του/της συντρόφου έρχονται στο προσκήνιο. Με σωστή στρατηγική, μπορείς να βγεις κερδισμένος. Πάθος και ένταση: Στις προσωπικές σου σχέσεις η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αναζητάς το "όλα ή τίποτα" και δεν συμβιβάζεσαι με τίποτα λιγότερο από την απόλυτη ένωση. Διαίσθηση στα ύψη: Εμπιστεύσου το ένστικτό σου. Μπορείς να διαβάσεις πίσω από τις λέξεις και να καταλάβεις τις προθέσεις των άλλων πριν καν μιλήσουν. Αποδέσμευση από το παρελθόν: Είναι η κατάλληλη στιγμή να "πετάξεις" ό,τι σε βαραίνει συναισθηματικά και να κάνεις μια νέα αρχή, πιο ανάλαφρος και δυνατός.

Ζυγός

Οι σχέσεις σου μπαίνουν στο μικροσκόπιο! Είναι η στιγμή να δεις ποιοι πραγματικά αξίζουν να είναι δίπλα σου και να επενδύσεις σε ποιοτικό χρόνο στο σύντροφο ή τους στενούς σου συνεργάτες. Αναζήτηση ισορροπίας: Θα νιώσεις την ανάγκη να γεφυρώσεις το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα σε σένα και σε σημαντικούς ανθρώπους αλλά και να φέρεις την αρμονία σε συγκρούσεις που σε κούρασαν το προηγούμενο διάστημα. Νέες συνεργασίες: Μια πρόταση για κοινή επαγγελματική πορεία μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά κερδοφόρα, αρκεί οι όροι να είναι ξεκάθαροι από την αρχή. Κοινωνική γοητεία: Μαγνητίζεις τα βλέμματα και γίνεσαι η ψυχή της παρέας. Η αυτοπεποίθησή σου ανεβαίνει μέσα από την αποδοχή των άλλων. Υποχωρήσεις με μέτρο: Πρόσεξε να μην θυσιάσεις τα δικά σου "θέλω" απλώς και μόνο για να κρατήσεις τις ισορροπίες.

Σκορπιός

Αλλαγές στην καθημερινότητα: Ήρθε η ώρα να βάλεις πρόγραμμα! Μικρές αλλαγές στις συνήθειες σου θα φέρουν μεγάλη βελτίωση στην ενέργεια και την παραγωγικότητά σου. Φροντίδα υγείας και σώματος: Μια νέα διατροφή, γυμναστήριο ή απλώς περισσότερος ύπνος θα κάνουν θαύματα στην ψυχολογία σου. Άκου το σώμα σου! Εργασιακό περιβάλλον: Κάποιες αλλαγές στο χώρο της δουλειάς ή στις αρμοδιότητές σου σε ανανεώνουν, ακόμα κι αν στην αρχή σε αγχώσουν λίγο. Προσφορά και βοήθεια: Θα νιώσεις ικανοποίηση βοηθώντας άλλους ή τακτοποιώντας εκκρεμότητες που λίμναζαν καιρό. Λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά: Μην υποτιμάς τα μικρά πράγματα· εκεί κρύβεται τώρα η επιτυχία σου.

Τοξότης

Δημιουργική έκρηξη! Το παιδί μέσα σου ζητάει να βγει στην επιφάνεια. Είναι η ιδανική στιγμή για να ασχοληθείς με ένα χόμπι ή ένα project που σε εκφράζει απόλυτα. Έρωτας και φλερτ: Η λίμπιντο και η διάθεση για παιχνίδι χτυπάνε κόκκινο! Αν είσαι ελεύθερος, ετοιμάσου για νέες περιπέτειες. Αν είσαι σε σχέση, ανανέωσε το πάθος με τον σύντροφό σου. Αυτοπροβολή: Μην φοβάσαι να δείξεις τα ταλέντα σου. Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς και όσους δεν διστάζουν να ξεχωρίσουν από το πλήθος. Σχέσεις με παιδιά: Αν έχεις παιδιά, η επικοινωνία μαζί τους γίνεται πιο ουσιαστική και ευχάριστη. Αν όχι, μπορεί να σε απασχολήσει το θέμα ενός απογόνου. Χαρά και διασκέδαση: Βρες χρόνο για έξοδο και ψυχαγωγία. Το έχεις ανάγκη για να "φορτίσεις" μπαταρίες.

Αιγόκερως

Εστίαση στο "κάστρο" σου: Το σπίτι και η οικογένεια γίνονται η προτεραιότητά σου. Ίσως αποφασίσεις μια ανακαίνιση, μια μετακόμιση ή απλώς να περάσεις περισσότερο χρόνο με τους δικούς σου ανθρώπους. Συναισθηματική ασφάλεια: Αναζητάς τις ρίζες σου και προσπαθείς να λύσεις παλιά οικογενειακά ζητήματα που σε απασχολούσαν υποσυνείδητα. Εργασία από το σπίτι: Μπορεί να προκύψουν νέες επαγγελματικές ιδέες που μπορείς να υλοποιήσεις μέσα από τον προσωπικό σου χώρο. Επιστροφή στο παρελθόν: Αναμνήσεις και πρόσωπα από τα παλιά ίσως επανέλθουν, δίνοντάς σου την ευκαιρία να κλείσεις κύκλους οριστικά. Ιδιωτικότητα: Νιώθεις την ανάγκη να αποτραβηχτείς λίγο από τον πολύ κόσμο και να ηρεμήσεις στο δικό σου περιβάλλον.

Υδροχόος

Επικοινωνιακό κρεσέντο: Το τηλέφωνο δεν σταματά να χτυπά και τα emails πέφτουν βροχή! Η σκέψη σου τρέχει γρήγορα και βρίσκεις λύσεις σε όλα. Κοντινές μετακινήσεις: Πολλά μικρά ταξίδια ή εξορμήσεις το Σαββατοκύριακο θα σου προσφέρουν τις απαραίτητες δόσεις ανανέωσης τώρα στην αρχή της Άνοιξης Φλερτ και Ερωτικό Παιχνίδι: Το διάστημα αυτό είσαι εκφραστικός, επικοινωνιακός, «παίζεις» με νέες γνωριμίες Νέα γνώση: Ένα σεμινάριο ή η εκμάθηση μιας νέας δεξιότητας (όπως μια γλώσσα ή τεχνολογία) θα σου ανοίξει πόρτες που δεν φανταζόσουν. Προσοχή στα λόγια: Η ταχύτητα με την οποία μιλάς μπορεί να οδηγήσει σε παρεξηγήσεις. Σκέψου δύο φορές πριν πεις κάτι σημαντικό!

Ιχθύες