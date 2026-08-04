Αφροδίτη στον Ζυγό από τις 6 Αυγούστου: Τα τυχερά ζώδια στον έρωτα και στα οικονομικά

Από τις 6 Αυγούστου έως τις 31 Αυγούστου 2026, η Αφροδίτη κινείται στο Ζυγό, στο ζώδιο που κυβερνά, και εκφράζει με τον πιο ισχυρό τρόπο τις ποιότητές της. Η ανάγκη για συντροφικότητα, αρμονία, συνεργασία, αισθητική και ισορροπία γίνεται εντονότερη, ενώ ο έρωτας, οι σχέσεις και οι οικονομικές συμφωνίες αποκτούν πρωταγωνιστικό ρόλο. Είναι μία περίοδος που ευνοεί νέες γνωριμίες, επανασυνδέσεις, συμφιλιώσεις, γάμους, σταθεροποίηση σχέσεων αλλά και την έναρξη συνεργασιών που στηρίζονται στην εμπιστοσύνη και στο αμοιβαίο όφελος. Παράλληλα, όσοι δραστηριοποιούνται σε καλλιτεχνικούς, δημιουργικούς ή εμπορικούς τομείς μπορούν να δουν σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης και αύξησης των εσόδων τους.

Ο Αύγουστος, όμως, δεν είναι μόνο ρομαντικός. Η Αφροδίτη σχηματίζει διαδοχικά όψεις που δίνουν ένταση αλλά και μεγάλες ευκαιρίες. Το τρίγωνο της Αφροδίτης με τον Πλούτωνα στις 10/8 ενισχύει τα βαθιά συναισθήματα και τις οικονομικές προοπτικές, ενώ η αντίθεση με τον Ποσειδώνα απαιτεί προσοχή στις εξιδανικεύσεις και στις ψευδαισθήσεις, τόσο στον έρωτα όσο και στις οικονομικές συμφωνίες. Το τρίγωνο με τον Ουρανό στις 12/8, φέρνει ευχάριστες εκπλήξεις, ξαφνικούς έρωτες και απρόσμενες ευκαιρίες, ενώ το εξάγωνο με τον Δία αποτελεί μία από τις πιο τυχερές όψεις του μήνα για σχέσεις, χρήμα και νέες συνεργασίες. Τα Ζώδια του Αέρα (Δίδυμοι, Ζυγοί, Υδροχόοι) αλλά και τα ζώδια της Φωτιάς (Κριοί, Λέοντες, Τοξότες) μπαίνετε σε περίοδο ικανοποίησης και εύνοια στα αισθηματικά και στην κοινωνική ζωή! Οι Παρθένοι και οι Ζυγοί που έχετε ταλαιπωρηθεί στον οικονομικό τομέα, έχετε την ευκολία να προχωρήσετε σε νέες συμφωνίες ή και σε συνεργασίες που θα φέρουν καρπούς!

Συνολικά, η Αφροδίτη από το Ζυγό πρόκειται για μία από τις πιο ευνοϊκές διελεύσεις του καλοκαιριού, ιδιαίτερα για όσους είναι έτοιμοι να ανοίξουν την καρδιά τους, να συνεργαστούν και να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν.

Κριός: Η Αφροδίτη απέναντί σου από το ζώδιο του Ζυγού στρέφει το ενδιαφέρον στις σχέσεις και στις συνεργασίες. Ευνοούνται νέες γνωριμίες, συμφιλιώσεις και σημαντικές συνεργασίες, αρκεί να αφήσεις στην άκρη τον εγωισμό και να δείξεις περισσότερη διάθεση για συνεννόηση και αμοιβαίες υποχωρήσεις.

Ταύρος: Ο κυβερνήτης πλανήτης του ζωδίου σου η Αφροδίτη βελτιώνει την καθημερινότητα, την εργασία και τις επαγγελματικές σχέσεις. Ευνοούνται νέες συνεργασίες, καλύτερες συνθήκες εργασίας και οικονομικές ευκαιρίες μέσα από τη συνέπεια, την οργάνωση και την αποτελεσματική διαχείριση των υποχρεώσεών σου.

Δίδυμοι: Η Αφροδίτη στον Ζυγό προσφέρει απλόχερα ευκαιρίες για έρωτα, περιπέτεια και νέες εμπειρίες! Το φλερτ, οι νέες γνωριμίες και οι όμορφες στιγμές αυξάνονται, ενώ μπορεί να προκύψουν ευκαιρίες που θα ενισχύσουν τόσο την προσωπική σου ζωή όσο και τα οικονομικά σου.

Καρκίνος: Η Αφροδίτη στρέφει το ενδιαφέρον σου στο σπίτι και στην οικογένεια, δημιουργώντας ανάγκη για περισσότερη αρμονία και ασφάλεια. Ευνοούνται οικογενειακές υποθέσεις, θέματα ακινήτων και κινήσεις που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα της προσωπικής σου ζωής. Είναι μία καλή ευκαιρία για ανανέωση στο χώρο του σπιτιού και αποκατάσταση σχέσεων!

Λέων: Η Αφροδίτη στον Ζυγό ενισχύει την επικοινωνία, τις μετακινήσεις και τις νέες γνωριμίες. Ευνοούνται συμφωνίες, επαφές, σύντομα ταξίδια και κάθε δραστηριότητα που βασίζεται στην προβολή και τη δικτύωση. Ένα ευχάριστο μήνυμα ή μία νέα συνεργασία μπορεί να σε εκπλήξει θετικά. Την περίοδο αυτή, θα υπάρξουν αρκετά φλερτ στον ορίζοντα!

Παρθένος: Η Αφροδίτη αποχωρεί από το ζώδιό σου, αλλά συνεχίζει να ευνοεί τα οικονομικά και την αξιοποίηση των ταλέντων σου. Είναι κατάλληλη περίοδος για να αυξήσεις τα έσοδά σου, να κάνεις έξυπνες αγορές ή να δώσεις μεγαλύτερη αξία στις ικανότητες και την εργασία σου.

Ζυγός: Η Αφροδίτη περνά στο ζώδιό σου και σε κάνει πρωταγωνιστή του μήνα. Η γοητεία, η αυτοπεποίθηση και η δημοτικότητά σου αυξάνονται, ενώ ο έρωτας, οι νέες γνωριμίες, οι συμφιλιώσεις και οι συνεργασίες ευνοούνται ιδιαίτερα, προσφέροντάς σου σημαντικές ευκαιρίες προσωπικής και οικονομικής εξέλιξης.

Σκορπιός: Η Αφροδίτη στον Ζυγό σε καλεί να κλείσεις εκκρεμότητες και να βρεις εσωτερική ισορροπία. Είναι μία περίοδος που ευνοεί την ψυχική αποφόρτιση, τη διακριτική δράση και την προετοιμασία για νέα ξεκινήματα, ενώ ένας παρασκηνιακός έρωτας ή μία μυστική συνεργασία δεν αποκλείονται.

Τοξότης: Η Αφροδίτη στον Ζυγό ενισχύει την κοινωνική σου ζωή και φέρνει νέες γνωριμίες, φίλους και συνεργασίες που μπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα ωφέλιμες. Ευνοούνται οι συλλογικές προσπάθειες, οι στόχοι του μέλλοντος και οι έρωτες που γεννιούνται μέσα από το φιλικό σου περιβάλλον.

Αιγόκερως: Η Αφροδίτη στον Ζυγό φωτίζει τον τομέα της καριέρας και της κοινωνικής καταξίωσης. Ευνοούνται επαγγελματικές συνεργασίες, συμφωνίες και ευκαιρίες που μπορούν να ενισχύσουν τόσο την εικόνα όσο και τα οικονομικά σου, αρκεί να κινηθείς με διπλωματία και συνέπεια.

Υδροχόος: Η Αφροδίτη στον Ζυγό λειτουργεί ιδιαίτερα ευεργετικά για εσένα, φέρνοντας αισιοδοξία, ταξίδια, νέες εμπειρίες και σημαντικές γνωριμίες. Ευνοούνται οι σπουδές, τα νομικά θέματα, οι επαφές με το εξωτερικό και κάθε σχέδιο που ανοίγει νέους ορίζοντες στη ζωή σου.

Ιχθύες: Η Αφροδίτη στον Ζυγό ευνοεί τα κοινά οικονομικά, τις επενδύσεις και κάθε μορφή οικονομικής στήριξης ή συμφωνίας. Παράλληλα, οι σχέσεις αποκτούν μεγαλύτερο βάθος και πάθος, ενώ έχεις την ευκαιρία να χτίσεις πιο ουσιαστικούς δεσμούς βασισμένους στην εμπιστοσύνη και την αφοσίωση.