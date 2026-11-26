Ένοχος για τη δολοφονία του 26χρονου πρώην συντρόφου του, Τζέσι Μπερντ, και του 29χρονου Λουκ Ντέιβις, κρίθηκε ο 31χρονος Μπο Λαμάρ-Κόντον, πρώην αστυνομικός στην Αυστραλία, σε μια υπόθεση που είχε συγκλονίσει την κοινή γνώμη της χώρας τον Φεβρουάριο του 2024.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Guardian, το σώμα ενόρκων του Ανώτατου Δικαστηρίου της Νέας Νότιας Ουαλίας ανακοίνωσε την ετυμηγορία του την Τετάρτη (25/11), κρίνοντας τον Λαμάρ-Κόντον ένοχο για δύο ανθρωποκτονίες από πρόθεση, έπειτα από δύο ώρες διαβούλευσης.

Ο Λαμάρ-Κόντον κατηγορήθηκε ότι εισέβαλε στην κατοικία του Μπερντ, στην περιοχή Πάντινγκτον του Σίδνεϊ, στις 19 Φεβρουαρίου 2024 και πυροβόλησε τον τηλεοπτικό παρουσιαστή -με τον οποίο διατηρούσε σχέση στο παρελθόν- αλλά και τον νέο σύντροφό του Μπερντ, Λουκ Ντέιβις.

'Guilty, guilty, guilty': Jury's damning verdict as starstruck killer cop Beau Lamarre-Condon is convicted of the jealously-fuelled double murder of Jesse Baird and his new lover https://t.co/gAYq0fsogm — Daily Mail (@DailyMail) November 25, 2026

Ξέσπασαν σε κλάματα οι συγγενείς των θυμάτων

Οι ένορκοι έκριναν επίσης ένοχο τον Λαμάρ-Κόντον για διακεκριμένη διάρρηξη και παράνομη είσοδο σε κατοικία, σχετικά με ένα περιστατικό που συνέβη νωρίτερα, στις 17 Αυγούστου 2023. Τότε ο 31χρονος πρώην αστυνομικός είχε ειβάλει στο σπίτι του Μπερντ και είχε περιηγηθεί στο περιεχόμενο του κινητού τηλεφώνου του.

Οι συγγενείς του Μπερντ και του Ντέιβις αγκαλιάστηκαν καθώς επέστρεφαν στην αίθουσα του δικαστηρίου. Όταν ανακοινώθηκαν οι ετυμηγορίες, ξέσπασαν σε κλάματα.

Την ίδια στιγμή, ο Λαμάρ-Κόντον παρέμεινε όρθιος, κοιτάζοντας ευθεία μπροστά.

Απευθυνόμενη στον δολοφόνο, η δικαστής Νάταλι Άνταμς ανακοίνωσε επισήμως την καταδίκη του.

«Καταδικάζω επισήμως τον κατηγορούμενο Μπο Λαμάρ-Κόντον και για τις τρεις κατηγορίες. Η πρώτη αφορά τη διακεκριμένη διάρρηξη και παράνομη είσοδο σε κατοικία, η δεύτερη τη δολοφονία του Τζέσι Μπερντ και η τρίτη τη δολοφονία του Λουκ Ντέιβις», δήλωσε η δικαστής, εν μέσω χειροκροτημάτων από το ακροατήριο.

Πώς έγινε το στυγερό έγκλημα

Ο Λαμάρ-Κόντον και ο Μπερντ άρχισαν να βγαίνουν περιστασιακά στα τέλη του 2022. Όπως υποστήριξε η εισαγγελία ενώπιον του δικαστηρίου, ο τότε αστυνομικός ανέπτυξε μια «ερωτική προσκόλληση και εμμονή» με τον 26χρονο.

Η συμπεριφορά αυτή, σύμφωνα με την εισαγγελία, εκδηλώθηκε με καταναγκαστικές πράξεις και κλιμακώθηκε όταν οι δύο άνδρες σταμάτησαν να συναντιούνται. Ο Λαμάρ-Κόντον και ο Μπερντ χώρισαν για δεύτερη και τελευταία φορά τον Νοέμβριο του 2023, όταν ο 26χρονος ζήτησε από τον αστυνομικό να σταματήσει να επικοινωνεί μαζί του.

Στις αρχές του 2024, ο Μπερντ ξεκίνησε να διατηρεί σχέση με τον Ντέιβις, αεροσυνοδό της αεροπορικής εταιρείας Qantas.

Ο Λαμάρ-Κόντον αντέδρασε με τον πιο βίαιο τρόπο, οδηγούμενος στο έγκλημα. Στις 19 Φεβρουαρίου 2024, μεταμφιέστηκε σε διανομέα και μπήκε στο σπίτι του Μπερντ, χρησιμοποιώντας ένα αντικλείδι που είχε δημιουργήσει κρυφά.

Στη συνέχεια, πυροβόλησε τον Μπερντ στην πλάτη και μετά στον κρόταφο, σε μια εκτέλεση που η εισαγγελία περιέγραψε ως «εν ψυχρώ».

Σύμφωνα με την εισαγγελία, ο Ντέιβις βρισκόταν στην κρεβατοκάμαρα και επιχείρησε να καλέσει τον αριθμό έκτακτης ανάγκης, όταν ο Λαμάρ-Κόντον τον πυροβόλησε στο κεφάλι μέσα από την πόρτα.

Τις επόμενες ημέρες, ο Λαμάρ-Κόντον καθάρισε τον χώρο του εγκλήματος και στη συνέχεια εγκατέλειψε τις σορούς των θυμάτων του, κοντά σε ένα ελληνικό μοναστήρι στην περιοχή Μπουνγκόνια, σε απόσταση περίπου 150 χιλιομέτρων.

After weighing the evidence, including hours of CCTV footage, the jury found Lamarre-Condon guilty of murdering Jesse Baird and Luke Davies. https://t.co/EYvCl2ZbtF pic.twitter.com/z034ZPkuIR — The Sydney Morning Herald (@smh) November 25, 2026

Δεν παραδόθηκε στην αστυνομία παρά μόνο στις 23 Φεβρουαρίου 2024. Οι σοροί του Μπερντ και του Ντέιβις εντοπίστηκαν τέσσερις ημέρες αργότερα, με τη δική του συνδρομή.

Από την πλευρά της, η υπεράσπιση του κατηγορουμένου δεν αμφισβήτησε ότι ο Λαμάρ-Κόντον δολοφόνησε τον Μπερντ και τον Ντέιβις, ούτε ότι καθάρισε τον χώρο του εγκλήματος ούτε ότι απομάκρυνε τις σορούς. Υποστήριξε, ωστόσο, ότι οι δύο άνδρες πυροβολήθηκαν ενώ ο Λαμάρ-Κόντον ενεργούσε σε καθεστώς αυτοάμυνας.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, η οποία διήρκεσε δέκα εβδομάδες, περισσότεροι από 50 άνθρωποι κατέθεσαν στο εδώλιο. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο πολύωρο υλικό από κάμερες ασφαλείας και πολυάριθμα αποδεικτικά στοιχεία.

Η ανακοίνωση της ποινής που θα επιβληθεί στον Λαμάρ-Κόντον αναμένεται το 2027.