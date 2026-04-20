Αφθώδης πυρετός: Αποζημίωση έως 70 ευρώ για κάθε αιγοπρόβατο - Τι ειπώθηκε για τον εμβολιασμό

Στη Λέσβο βρέθηκε τη Δευτέρα (20/4) ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου που πραγματοποίησε για το πλαίσιο οικονομικής στήριξης που αφορά τους πληγέντες από τον αφθώδη πυρετό.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, έχουν καταγραφεί 43 επιβεβαιωμένα κρούσματα σε 54 προσβεβλημένες εκτροφές, ενώ έχουν θανατωθεί συνολικά 9.439 αιγοπρόβατα και 257 βοοειδή. Η κλινική επιτήρηση καλύπτει ήδη 426 εκτροφές, με τη νόσο να εμφανίζει γεωγραφική διασπορά και προς τη νοτιοδυτική πλευρά του νησιού.

Το υπουργείο, όπως τόνισε ο Μαργαρίτης Σχοινάς, ενεργοποιεί ένα πολυεπίπεδο πρόγραμμα στήριξης χωρίς εκ των προτέρων δημοσιονομικό περιορισμό, με στόχο την άμεση ανακούφιση των παραγωγών. Το πλαίσιο περιλαμβάνει αποζημιώσεις για τα θανατωμένα ζώα και την απώλεια προσδοκώμενου εισοδήματος, με ποσά που φτάνουν τα 70 ευρώ για πρόβατα και αίγες άνω των 6 μηνών και τα 35 ευρώ για αμνούς, ερίφια και ζώα αναπαραγωγής.

Επιπλέον, προβλέπεται ενίσχυση de minimis για το αυξημένο κόστος ζωοτροφών και ειδική αποζημίωση για το γάλα που καταστρέφεται. Ήδη έχουν διατεθεί 8 εκατομμύρια ευρώ για τις τυροκομικές επιχειρήσεις που επηρεάστηκαν από την απαγόρευση διάθεσης προϊόντων κατά την περίοδο 15 Μαρτίου έως 5 Απριλίου.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η απόλυτη συμμόρφωση στα μέτρα βιοασφάλειας αποτελεί απαράβατη προϋπόθεση για την επιτυχία του σχεδίου και την προστασία της φήμης των ελληνικών προϊόντων. Χαρακτήρισε ποινικά ερευνητέα την παρεμπόδιση των κτηνιατρικών ελέγχων, ενώ ανακοίνωσε την ενίσχυση των υπηρεσιών με 20 στρατιωτικούς κτηνιάτρους και 10 στελέχη από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.

Ταυτόχρονα, το υπουργείο προετοιμάζει σχέδιο για τη μερική άρση της απαγόρευσης διακίνησης ώριμων τυριών υπό αυστηρούς ελέγχους. Σε ό,τι αφορά την προσέγγιση, το υπουργείο προκρίνει τη μέθοδο της εκρίζωσης, καθώς τονίζει ότι, με επιστημονικά κριτήρια, προκύπτει ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για τον εμβολιασμό.