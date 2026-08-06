Αφθώδης πυρετός: Συναγερμός στη Λέσβο – Θετικές 196 εκτροφές, συνεχίζεται η επιτήρηση

Στη Λέσβος παραμένει ενεργό το μέτωπο του αφθώδους πυρετού, σύμφωνα με την πρώτη έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ, η οποία καλύπτει το χρονικό διάστημα από τις 15 Μαρτίου έως τις 22 Ιουλίου 2026.

Τα στοιχεία της έκθεσης δείχνουν ότι περιστατικά της νόσου εξακολουθούν να καταγράφονται στο νησί, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη διαρκή επαγρύπνηση, την εντατικοποίηση των ελέγχων και την αυστηρή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας.

Θετικές δεκάδες εκτροφές – Η εικόνα των ελέγχων

Με βάση την επικαιροποιημένη οριοθέτηση των ζωνών προστασίας, εξετάστηκαν συνολικά 1.652 εκτροφές αιγοπροβάτων, από τις οποίες 182 βρέθηκαν θετικές στον αφθώδη πυρετό.

Παράλληλα, από τις 56 εκτροφές βοοειδών που ελέγχθηκαν, θετικές εντοπίστηκαν οι 14. Τα ποσοστά θετικών εκτροφών διαμορφώνονται σε 11,02% για τα αιγοπρόβατα και σε 25% για τα βοοειδή.

Αντίθετα, στην επικαιροποιημένη ζώνη επιτήρησης των 10 χιλιομέτρων, τα αποτελέσματα ήταν αρνητικά. Ελέγχθηκαν 237 εκτροφές αιγοπροβάτων και δύο εκτροφές βοοειδών, χωρίς να εντοπιστεί νέο κρούσμα.

Αρνητικά ήταν επίσης τα αποτελέσματα στους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν σε 81 εκτροφές αιγοπροβάτων στις περιοχές της περαιτέρω απαγορευμένης ζώνης.

Έκκληση για συνεργασία και αυστηρά μέτρα

Ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης, χαρακτήρισε την επιδημιολογική μελέτη σημαντικό εργαλείο για την αντιμετώπιση της νόσου, υπογραμμίζοντας ότι η μάχη με τον αφθώδη πυρετό απαιτεί «ψυχραιμία, συνεργασία και επιστήμη».

Όπως ανέφερε, οι επιζωοτίες αποτελούν μια πραγματικότητα όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο, σημειώνοντας την ανάγκη συντονισμού μεταξύ του υπουργείου, των περιφερειακών αρχών, των κτηνοτρόφων, των κτηνιάτρων και των επιχειρήσεων του κλάδου.

Διαρκής επιτήρηση στις πύλες εισόδου

Η έκθεση υπογραμμίζει τη σημασία της παθητικής επιτήρησης για την έγκαιρη ανίχνευση νέων περιστατικών, καθώς και την ανάγκη διατήρησης μόνιμων μέτρων βιοασφάλειας στις πύλες εισόδου των νησιών που βρίσκονται κοντά στην Τουρκία και στον Έβρο.

Τα δεδομένα προέρχονται από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΥΠΑΑΤ, το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς και τους φορείς που συμμετείχαν στη συλλογή των δειγμάτων στη Λέσβο, μεταξύ των οποίων οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, το ΥΠΑΑΤ, ο Ελληνικός Στρατός και ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Πληροφορίες ΑΠΕ - ΜΠΕ