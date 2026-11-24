Η «Αυτοψία» περνά την πόρτα των Γυναικείων Φυλακών Κορυδαλλού και ζει ένα 24ωρο με τις κρατούμενες. Για πρώτη φορά, τηλεοπτική κάμερα μπαίνει στη γυναικεία πτέρυγα των Φυλακών και καταγράφει τις συνθήκες κράτησης, τη ζωή στα κελιά, αλλά και το ειδικό δωμάτιο, εκεί όπου οι κρατούμενες συναντούν τα παιδιά τους.

Οκτώ γυναίκες μιλούν την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026 (ALPHA, 23.30) στον Αντώνη Σρόιτερ για τους λόγους που τις οδήγησαν πίσω από τα κάγκελα και για το πως βίωσαν το πρώτο τους βράδυ στην φυλακή.

Η καθημερινότητά τους, η μαγειρική, τα εργαστήρια ονυχοπλαστικής και μακιγιάζ, η προσευχή στην εκκλησία, η απομόνωση στην βιβλιοθήκη και ο… Γιώργος Μαζωνάκης. Η σκληρή πραγματικότητα και το όνειρο της αποφυλάκισης.