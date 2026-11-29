Σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού είναι οι Αρχές στα Δωδεκάνησα καθώς ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένεται να εκδηλωθούν τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Παράλληλα, από σήμερα Κυριακή 29 Νοεμβρίου, στο σύνολο του Νοτίου Αιγαίου ήδη πνέουν πολύ θυελλώδεις άνεμοι εντάσεως 8 έως 9 και τοπικά στο Αιγαίο 10 μποφόρ.

Η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με ανακοίνωσή της, καλεί τους κατοίκους και τους επισκέπτες των νησιών της Δωδεκανήσου και των Κυκλάδων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας.

Ειδικότερα, συνιστά την αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων, τη διέλευση από πλημμυρισμένους δρόμους, χειμάρρους και ρέματα, καθώς και την παραμονή σε υπόγειους ή ισόγειους χώρους που κινδυνεύουν να πλημμυρίσουν.

Λόγω της μεγάλης έντασης των ανέμων, οι πολίτες καλούνται να ασφαλίσουν αντικείμενα που ενδέχεται να παρασυρθούν, να αποφεύγουν δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές και να επικοινωνούν με τις κατά τόπους λιμενικές αρχές πριν από οποιαδήποτε προγραμματισμένη μετακίνησή τους διά θαλάσσης.

Η Πολιτική Προστασία συστήνει, τέλος, στους πολίτες να παρακολουθούν τις νεότερες μετεωρολογικές προβλέψεις και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Κατάσταση επιφυλακής

Την ίδια ώρα όπως ανακοινώθηκε από την Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Κρήτης, όλες οι υπηρεσίες του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής, σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινόμενων, με την ονομασία ΑΡΓΟΣ. Σύμφωνα με αυτό, προβλέπεται επιδείνωση του καιρού σε επίπεδο Κόκκινης Προειδοποίησης στην Κρήτη, αύριο, Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026, με κύρια χαρακτηριστικά τις κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, όπως και τους πολύ θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο, 8 με 9 και τοπικά 10 μποφόρ. «Συστήνουμε στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε περιοχές όπου εκδηλώνονται έντονα καιρικά φαινόμενα και να εφαρμόζουν τις υποδείξεις των Αρχών για την αυτοπροστασία τους» σημειώνεται χαρακτηριστικά στην ενημέρωση από την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Κρήτης .