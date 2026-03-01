Αφυγραντήρας ή κλιματιστικό; Η μάχη της οικονομίας όταν κλείνουν τα καλοριφέρ

Η μετάβαση από τον βαρύ χειμώνα στην άνοιξη φέρνει μαζί της έναν από τους μεγαλύτερους εχθρούς της υγείας μας αλλά και της συντήρησης των σπιτιών, ειδικά αν πρόκειται για παλιές κατοικίες, την αυξημένη υγρασία. Πολλοί θεωρούν ότι ο αφυγραντήρας είναι μια συσκευή που χρησιμοποιείται μόνο στην καρδιά του χειμώνα, όμως η πραγματικότητα είναι διαφορετική.

Καθώς μπαίνουμε στον Μάρτιο που θεωρείται ο πιο υγρός μήνας του χρόνου για την Ελλάδα, οι συχνές βροχές κυρίως όμως οι απότομες μεταβολές της θερμοκρασίας φέρνουν αυξημένη υγρασία, που εισχωρεί βαθιά στους τοίχους προκαλώντας μούχλα και δυσάρεστες οσμές. Την περίοδο της άνοιξης, που οι περισσότεροι επιλέγουν να σταματήσουν τη χρήση της κεντρικής θέρμανσης για να περιορίσουν τα έξοδα, το δίλημμα ανάμεσα στον αφυγραντήρα και το κλιματιστικό γίνεται πιο επίκαιρο από ποτέ.

Απομακρύνει υγρασία, στεγνώνει ρούχα

Ο αφυγραντήρας προσφέρει ένα τεράστιο πλεονέκτημα για το νοικοκυριό, μιας και επιτρέπει το γρήγορο και υγιεινό στέγνωμα των ρούχων μέσα στο δωμάτιο, αποτρέποντας τη δημιουργία υδρατμών που επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα. Από την άλλη πλευρά, το κλιματιστικό στην επιλογή της θέρμανσης μπορεί να προσφέρει μια γρήγορη λύση για να «σπάσει» η ψύχρα της νύχτας, όμως δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τη ρίζα του προβλήματος που είναι το νερό στον αέρα. Η αίσθηση της ζεστασιάς είναι πολύ πιο έντονη σε ένα στεγνό σπίτι.

Ένας χώρος με υγρασία 45% μοιάζει πολύ πιο φιλόξενος και ζεστός από έναν χώρο με 70% υγρασία, ακόμη κι αν η θερμοκρασία είναι η ίδια. Στο κομμάτι της κατανάλωσης, ο αφυγραντήρας παραμένει ο πρωταθλητής της οικονομίας, αφού η λειτουργία του απαιτεί ελάχιστο ρεύμα σε σχέση με την ενεργοβόρα μονάδα του κλιματιστικού. Επιπλέον, η χρήση του αφυγραντήρα αυτή την εποχή βοηθά στην προστασία των επίπλων και των ηλεκτρονικών συσκευών από τη διάβρωση που προκαλεί η ανοιξιάτικη υγρασία.

Η μέση κατανάλωση ενός αφυγραντήρα κυμαίνεται από 200 έως 300 Watt ανά ώρα: το κόστος χρήσης παραμένει εξαιρετικά χαμηλό. Τα μοντέλα με πλενόμενα φίλτρα προσφέρουν επιπλέον οικονομία αφού δεν απαιτούν αντικατάσταση: αντίθετα, τα εξειδικευμένα φίλτρα άνθρακα χρειάζονται αλλαγή κάθε εξάμηνο. Ο θόρυβος κυμαίνεται μεταξύ 35 και 45 ντεσιμπέλ και έτσι η λειτουργία τους θεωρείται αρκετά αθόρυβη για διαρκή χρήση ακόμα και το βράδυ.