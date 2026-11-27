Η χρήση αφυγραντήρα είναι μια συνηθισμένη λύση για τον περιορισμό της υγρασίας στους εσωτερικούς χώρους, ιδιαίτερα κατά τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες. Παρότι συμβάλλει στη δημιουργία ενός πιο άνετου περιβάλλοντος στο σπίτι, δεν επηρεάζει με τον ίδιο τρόπο όλα τα αντικείμενα και τους ζωντανούς οργανισμούς που βρίσκονται γύρω του.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται τα φυτά εσωτερικού χώρου, καθώς ορισμένα εξαρτώνται από την υγρασία της ατμόσφαιρας για την ανάπτυξη και τη σωστή συντήρησή τους. Όταν ο αφυγραντήρας λειτουργεί, μειώνει την ποσότητα υγρασίας στον αέρα, δημιουργώντας συνθήκες που ενδέχεται να μην είναι ευνοϊκές για συγκεκριμένα είδη.

Η ειδικός στην κηπουρική Αντζέλικα Ζάμπερ εξηγεί στην ιστοσελίδα Home Building πώς μεταβάλλεται η ατμόσφαιρα του σπιτιού με τη χρήση αφυγραντήρα και ποια φυτά είναι πιο ευαίσθητα σε αυτές τις αλλαγές.

Δες ποια φυτά χρειάζονται μεγαλύτερη προστασία από τον ξηρότερο αέρα του αφυγραντήρα και σε ποια σημεία του σπιτιού είναι προτιμότερο να τα τοποθετήσεις όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.