Η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ αποφάσισε να απαντήσει δημόσια στα επικριτικά σχόλια που δέχτηκε για την εμφάνισή της, έπειτα από φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν από τις καλοκαιρινές της διακοπές.

Με μια μακροσκελή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το μοντέλο και αρραβωνιαστικιά του Κριστιάνο Ρονάλντο μίλησε ανοιχτά για την εικόνα του σώματός της, την αυτοεκτίμηση και την πίεση που ασκούν τα πρότυπα ομορφιάς.

«Το σώμα μου θα αλλάξει, όπως αλλάζει το σώμα όλων των γυναικών. Και ελπίζω να συνεχίσει να αλλάζει για πολλά ακόμη χρόνια, γιατί αυτό θα σημαίνει ότι συνεχίζω να ζω», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η στήριξη του Κριστιάνο Ρονάλντο

Η μητέρα έξι παιδιών αποκάλυψε ότι στενοχωρήθηκε όταν διάβασε σχόλια που την αποκαλούσαν «χοντρή», όμως δεν άφησε την αρνητική κριτική να την επηρεάσει.

Μάλιστα, μοιράστηκε και τα λόγια του Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος στάθηκε στο πλευρό της.

Όπως ανέφερε, ο Πορτογάλος σταρ τής είπε:

«Δεν ζεις από την εικόνα σου. Ζεις από αυτό που είσαι. Μια υπέροχη γυναίκα, όμορφη, μητέρα, καλός άνθρωπος, επιτυχημένη και γεμάτη αγάπη. Είναι φυσιολογικό να σε ζηλεύουν».

Τα λόγια αυτά, όπως άφησε να εννοηθεί, της έδωσαν ακόμη μεγαλύτερη δύναμη να αντιμετωπίσει την κριτική.

«Αγαπώ τις καμπύλες μου»

Στην ανάρτησή της, η Τζορτζίνα αναρωτήθηκε ποιος είναι εκείνος που αποφασίζει ποιο σώμα θεωρείται «ιδανικό» και αν η ευτυχία μπορεί να μετρηθεί με βάση την εξωτερική εμφάνιση.

Παράλληλα, εξήγησε πως η γυμναστική αποτελεί για εκείνη τρόπο ζωής και όχι μέσο για να ανταποκριθεί σε πρότυπα ομορφιάς.

«Αγαπώ τις καμπύλες μου. Αγαπώ την ελευθερία να ζω μέσα στο σώμα που επιλέγω. Ένα σώμα που με στήριξε, που μου επέτρεψε να φέρω ζωή στον κόσμο, να πέσω και να ξανασηκωθώ. Ένα σώμα που αξίζει σεβασμό, αγάπη και ευγνωμοσύνη σε κάθε του εκδοχή», έγραψε.

Κλείνοντας το μήνυμά της, τόνισε πως η πραγματική επιτυχία δεν βρίσκεται στην προσπάθεια να ικανοποιήσει κανείς τις απαιτήσεις της κοινωνίας για την εξωτερική εμφάνιση, αλλά στο να ζει με υγεία, ηρεμία και ανθρώπους που αγαπά.