Αγαθονήσι - Δένδιας: «Δεν θα μείνουν αναπάντητες οι προκλήσεις σε Αιγαίο–Εξηγήσεις από Ουκρανία για drone

Σαφές μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση έστειλε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, από το ακριτικό Αγαθονήσι. Ο κ. Δένδιας, λίγα 24ωρα μετά τις νέες τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο, σε αέρα και θάλασσα, υπογράμμισε την προσήλωση της Ελλάδας στο Διεθνές Δίκαιο απέναντι στον τουρκικό αναθεωρητισμό.

Παράλληλα, εμφανίστηκε ιδιαίτερα αυστηρός σχετικά με το ζήτημα του ουκρανικού θαλάσσιου drone που εντοπίστηκε στο Ιόνιο, τονίζοντας ότι η Αθήνα αναμένει άμεσα σαφείς εξηγήσεις για το σοβαρό αυτό περιστατικό.

Μήνυμα στην Τουρκία: «Ανύπαρκτα τα δικαιώματα που επικαλείστε»

Ο υπουργός σημείωσε ότι οι βλέψεις αυτές εδράζονται στην επίκληση «ανύπαρκτων δικαιωμάτων» και σε «μονομερείς σχεδιασμούς που παραβιάζουν ευθέως τους κανόνες της διεθνούς τάξης και πολλές φορές τους κανόνες της κοινής λογικής».

«Από το Αγαθονήσι θέλω να υπενθυμίσω ότι όλα μας τα νησιά έχουν ακριβώς τα δικαιώματα που προβλέπονται από τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας, ούτε περισσότερα, ούτε λιγότερα», δήλωσε χαρακτηριστικά, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να υποχωρήσει από τις κόκκινες γραμμές της.

Παράλληλα, τόνισε ότι το Αιγαίο μπορεί να αποτελέσει χώρο φιλίας, υπό την απαράβατη προϋπόθεση του σεβασμού των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας.

Το θρίλερ με το ουκρανικό drone στο Ιόνιο

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η αναφορά του κ. Δένδια στο ζήτημα του drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Ο Υπουργός χαρακτήρισε το συμβάν ως «εξαιρετικά σοβαρό», αποκαλύπτοντας ότι το συγκεκριμένο σκάφος έφερε εκρηκτικά και έθεσε σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

«Δεν θέλω να σκεφτώ τι θα σήμαινε η σύγκρουση με ένα επιβατικό πλοίο», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα αναμένει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξηγήσεις που έχει δεσμευτεί να δώσει ο Ουκρανός ομόλογός του.

Στη Δικαιοσύνη ο φάκελος της υπόθεσης

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κατέστησε σαφές ότι η υπόθεση δεν πρόκειται να αρχειοθετηθεί χωρίς να αποδοθούν ευθύνες. Το Υπουργείο θα διαβιβάσει όλα τα ευρήματα στο Λιμενικό Σώμα, το οποίο με τη σειρά του θα αποστείλει τον πλήρη φάκελο στις Εισαγγελικές Αρχές για τα περαιτέρω.

«Υψηλό φρόνημα» στο Αγαθονήσι

Κλείνοντας την ομιλία του, ο κ. Δένδιας εξέφρασε την περηφάνια του για τους κατοίκους του Αγαθονησίου και το «ψηλό φρόνημα» που επιδεικνύουν, διατηρώντας την ελληνική σημαία πάντα ψηλά σε συνεργασία με τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.