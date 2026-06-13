Αγγελόπουλοι: «Μετά το μέχρι τέλους έχουμε 12 τίτλους - Στο νέο ΣΕΦ θα ζήσουμε μαγικές στιγμές»

Μετά το τέλος της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό AKTOR στο ΣΕΦ και την κατάκτηση του 16ου πρωταθλήματος της ομάδας, ο Γιώργος και ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος προχώρησαν σε δηλώσεις.

Αρχικά ο Γιώργος Αγγελόπουλος έκανε τον απολογισμό του τονίζοντας πως ίσως ζήσαμε την πιο επιτυχημένη σεζόν του Ολυμπιακού στην ιστορία του, ενώ ανέφερε πως στην μετά «μέχρι τέλους» εποχή η ομάδα κατακτά τίτλους συνεχώς.

«Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα για αυτό το επίτευγμα. Είναι κομβική πενταετία. Είναι μετά το μέχρι τέλους. Έχουμε κατακτήσει από τότε 12 τίτλους και 4 πρωταθλήματα στην Ελλάδα την τελευταία πενταετία. Είμαστε η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα σε αυτό το διάστημα. Είμαστε στην ελίτ της Ευρώπης εδώ και 15 χρόνια, ίσως να είμαστε και η καλύτερη σύμφωνα με τους τίτλους και τις επιτυχίες μας.

Είμαστε τρομακτικά περήφανοι και ευγνώμονες. Και στον κόουτς για τα αποτελέσματα που έχει φέρει. Αυτή η ομάδα έχει αντιμετωπίσει πολλές δυσκολίες. Άλλες τις ξέρετε, άλλες όχι, και για αυτό ίσως να είναι αυτή η πενταετία η καλύτερη στην ιστορία του Ολυμπιακού. Αυτή η χρονιά ίσως να είναι και η πιο πετυχημένη στην ιστορία του Ολυμπιακού αν υπολογίσουμε πως κατακτήθηκε η EuroLeague μέσα στο ΟΑΚΑ. Απέναντι σε έναν Παναθηναϊκό ισχυρό με το μεγαλύτερο μπάτζετ στην ιστορία του.

Το γεγονός πως καταφέραμε να πετύχουμε όλους αυτούς τους στόχους χωρίς γήπεδο είναι μεγάλο επίτευγμα. Κάποιοι είχαν τα θέματά τους λυμένα, εμείς όχι. Έχουμε μεγάλα όνειρα για τον Ολυμπιακό» ανέφερε.

Όσα είπε ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος

Από την άλλη ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος στάθηκε στις επιτυχίες της ομάδας αλλά και στον Εβάν Φουρνιέ.

Αρχικά ανέφερε:

«Συνειδητοποιούμε πως έχουμε ζήσει μία πενταετία, μέσα στην οποία έχουμε ζήσει 5 Final Four, 4 Πρωταθλήματα και 1 EuroLeague. Ο Ολυμπιακός είναι μία ομάδα που δεν σταμάτησε ποτέ να παλεύει. Τα όσα ζήσαμε σε Final Four και στους τελικούς ήταν συγκλονιστικά. Σημαδιακό πως κλείνει έτσι το ΣΕΦ με τη μορφή που ξέρουμε. Από Δευτέρα ξεκινούν εργασίες. Στο νέο ΣΕΦ θα ζήσουμε μαγικές στιγμές. Δεν έχουμε χορτάσει τίτλους με τον Γιώργο και θα συνεχίσουμε.

Δεν υπάρχει εφησυχασμός που πήραμε πρωτάθλημα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Έχουμε τεράστιο κίνητρο με το νέο ΣΕΦ, γιατί δεν θα είναι ένα γήπεδο μόνο για τον Ολυμπιακό, αλλά για όλη την Ελλάδα. Σωστό βέβαια θα ήταν να δοθούν την ίδια στιγμή τόσο το ΟΑΚΑ, όσο και το ΣΕΦ, γιατί ο Παναθηναϊκός έτσι ισχυροποιήθηκε».

Για τον Εβάν Φουρνιε τόνισε πως: «Είναι τεράστια προσωπικότητα, είμαστε τυχεροί που τον έχουμε. Ο ίδιος επέλεξε τον Ολυμπιακό και εμείς δεν θα μπορούσαμε να πούμε όχι. Είναι ταπεινός, δουλευταράς και δεν κάνει διακρίσεις με κανέναν. Στα δύσκολα και στα κρίσιμα έδειξε πανέτοιμος»