Αγγελόπουλοι: «Μόνο ο Ολυμπιακός και η ΤΣΣΚΑ σε πέντε σερί Final 4 - Θέλουμε σαν τρελοί την κούπα»

Οι αδερφοί Αγγελόπουλοι ήταν ιδιαίτερα χαρούμενοι μετά την πρόκριση του Ολυμπιακού στο Final Four της Αθήνας και μίλησαν στις κάμερες μετά το τέλος του Game 3 με τη Μονακό που έφερε την ομάδα τους στις τέσσερις καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης.

Οι ιδιοκτήτες των ερυθρόλευκων αφού τόνισαν πως μόνο οι ίδιοι και η ΤΣΣΚΑ έχουν φτάσει σε πέντε σερί Final Four, μίλησαν για το φορμάτ της διοργάνωσης, ενώ ανέφεραν πως θέλουν τα επόμεα χρόνια να γίνει το Final Four στο ΣΕΦ.

«Συγχαρητήρια στην ομάδα, σε όλους γύρω από την ομάδα. Σε παίκτες και προπονητές, δε σταματάμε εδώ. Έχουμε διαβάσει άπειρες φορές πως φτάνουμε στα Final Four και δεν παίρνουμε το τρόπαιο. Περιμένουμε τον αντίπαλο στον ημιτελικό με ψυχραιμία και μεγαλύτερη ωριμότητα» ανέφερε ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος και συνέχισε:

«Συγχαρητήρια στην ομάδα. Καταπληκτική χρονιά μέχρι τώρα. Μεγάλο επίτευγμα να πας σε πέντε σερί Final Four, που δεν έχει πάει καμία άλλη ομάδα εκτός από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, με άλλο φορμάτ. Από τις ομάδες που συμμετέχουν αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός είναι η πρώτη ομάδα που το πετυχαίνει. Ήμασταν πρώτοι στη βαθμολογία, νομίζω παίζουμε το καλύτερο μπάσκετ. Δεν είναι απλά ένα Final Four, βλέπεις μια πορεία, μια διαδρομή και ελπίζω να φτάσουμε μέχρι τον κορυφή της Ευρώπης».

Στην συνέχεια τον λόγο πήρε ο Γιώργος Αγγελόπουλος τονίζοντας πως αν υπήρχε σειρά τελικών αντί του Final Four, ο Ολυμπιακός θα είχε κατακτήσει ακόμα δυο EuroLeague: «Αν ήταν τελικοί σε σειρά αγώνων θα είχαμε δυο παραπάνω τίτλους. Η ομάδα με την εικόνα που έχει και είχε τα τελευταία χρόνια δε νομίζω πως μπορεί κάποιος να τη νικήσει σε σειρά πέντε αγώνων. Μας νίκησαν στα τελευταία δευτερόλεπτα, σε πέντε ματς; Το λένε και αντίπαλοι, παίκτες και προπονητές. Το μοντέλο του NBA είναι πιο δίκαιο και θεαματικό. Αυτό είναι το σύστημα, πρέπει να προσαρμοστείς και να παίξεις σε αυτό. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Σήμερα, η σειρά είναι καλύτερη και προτιμότερη. Το 2012 αν με ρώταγες θα είχα άλλη γνώμη, αποκλείεται να είχαμε κερδίσει. Μην απαξιώνουμε τη μαγεία των Final Four».