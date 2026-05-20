Αγγελόπουλος: Η μάχη του γιου του με την κατάθλιψη και η ταινία για τη ζωή του Μανώλη με την Αννούλα

Ο Στάθης Αγγελόπουλος και ο γιος του, Kira may Cry ήταν καλεσμένοι στην εκπομπή «The 2Night Show» και μίλησαν για την ιδέα να γίνει ταινία η ζωή του Μανώλη Αγγελόπουλου, αλλά και για την σχέση τους.

«Υπήρχε μία σκέψη να γίνει η ζωή του Μανώλη Αγγελόπουλου σε ταινία. Το είχα συζητήσει, έπεσε η ιδέα να παίξει τον Μανώλη Αγγελόπουλο ο γιος μου. Εκεί έχουμε σταματήσει τις διαπραγματεύσεις, πιστεύω ότι είμαστε στην τελική ευθεία. Είμαι σίγουρος ότι θα σαρώσει η ταινία για τη ζωή του Μανώλη Αγγελόπουλου με την Αννούλα. Ο Μανώλης Αγγελόπουλος δεν ήταν απλά ένας μεγάλος τραγουδιστής, ήταν ένας μεγάλος τσιγγάνος τραγουδιστής, που δέχτηκε ρατσιμό και λογοκρισία στα τραγούδια του» ανέφερε ο τραγουδιστής.

Ο νεαρός καλλιτέχνης αποκάλυψε μεταξύ άλλων και την μάχη που έδωσε με την κατάθλιψη. «Έφτασα στο τέλμα της κατάθλιψης. Όταν πας στον πάτο της θάλασσας, μόνο πάνω μπορείς να πας. Δόξα τον Θεό είχα την αντίληψη και με βοήθησε πολύ η ψυχοθεραπεία που έκανα για τρία χρόνια και κάνω ακόμα δηλαδή. Είχα τη βοήθεια του ειδικού, αλλά και βοήθεια από τον εαυτό μου. Έκατσα πολλές μέρες, μήνες και χρόνια μόνος μου για να μπορέσω να καταλάβω τι μου συμβαίνει και τι όχι. Με βοήθησε η αγάπη που έχω από τους γύρω μου και δεν μιλάω μόνο για τους γονείς μου, αλλά και από τους φίλους και τους συνεργάτες μου. Βρήκα τη φωνή μου, μέχρι πριν δύο χρόνια δεν τραγουδούσα».