Άγγελος Ανδριόπουλος: «Με σταματάνε στον δρόμο διαζευγμένες γυναίκες και μου ζητούν νομικές συμβουλές»

Τον Άγγελο Ανδριόπουλο είχε καλεσμένο η εκπομπή «Καλύτερα Αργά» και η συνέντευξη με την Αθηναΐδα Νέγκα είχε πολύ ενδιαφέρον καθώς γνωρίσαμε καλύτερα τον ηθοποιό που υποδύεται τον δικηγόρο στην πολυσυζητημένη τηλεοπτική σειρά «Παιχνίδια εκδίκησης».

Μιλώντας για τον γάμο παραδέχθηκε: «Δεν είχα πιστέψει ποτέ ότι θα παντρευτώ και δεν είχα πιστέψει ποτέ ότι θα κάνω παιδί. Πίστευα ότι θα είμαι ένας 80χρονος που θα τρώω τη σύνταξη μόνος μου. Και ξαφνικά βρίσκεται ένας άνθρωπος στη ζωή μου που τα πάμε υπέροχα... όχι αυτό το μελιστάλαχτο, αλλά δέσαμε ρε παιδί μου. Κάπως η ζωή μας μπήκε μέσα σε μια ροή. Είμαστε μαζί 8 χρόνια συνολικά, μαζί με το γάμο. Έχουμε τριάμιση χρόνια παντρεμένοι και το παιδί μας είναι 2,5 χρόνων».

Σχετικά με το πώς αποφάσισε να δώσει στο παιδί του το όνομα Φίλιππος είπε: «Όταν πήγαινα σχολείο ήταν ένα παιδί που το έπαιζε ο μάγκας του σχολείου και μου είχε κάτσει λίγο στραβά. Μετά έκανα τη σειρά με τον Άγιο Παΐσιο και το όνομα αυτό όταν ξανάρθε στη ζωή μου, ήρθε με έναν πολύ όμορφο, περίεργο τρόπο. Και τελικά είναι ένα πάρα πολύ ωραίο όνομα, οπότε έπαιξε ένα ρόλο και είπα «ωραία, αλλάζω, θα το βγάλω Φίλιππο άμα κάνω αγόρι, αφού το συζήτησα και με την γυναίκα μου.

Τι του έχει μάθει ο γάμος όλα αυτά τα χρόνια; «Στην αρχή κάθε συζήτησης μπορείς να κάνεις ό,τι θες. Στο τέλος μιας συζήτησης έχεις άδικο. Έχω δίκιο μια φορά στα δύο χρόνια και εννοείται κάνω πάρτι γι' αυτό όταν συμβαίνει, το μοιράζομαι, κάνω ποστ, παίρνω τηλέφωνο την μάνα μου» είπε με χιουμοριστική διάθεση.

Ο Άγγελος Ανδριόπουλος παίζει τόσο πειστικά τον ρόλο του δικηγόρου που όπως αποκάλυψε, τηλεθεατές της σειράς του ζητούν νομικές συμβουλές. «Μου ζητούν νομικές συμβουλές και μάλιστα πολύ σοβαρά και λέω «τι φάση;». Με συναντάνε διαζευγμένες στον δρόμο και μου λένε «αν σε ήξερα νωρίτερα θα σε είχα πάρει για το διαζύγιό μου». Στην αρχή και στα σόσιαλ, τα σχόλιά τους ήταν πολύ σοβαρά» αποκάλυψε.