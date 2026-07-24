Μια από τις πιο συγκινητικές εξομολογήσεις του έκανε ο Άγγελος Παπαδημητρίου, μιλώντας για τον Νίκο Σεργιανόπουλο και την απώλεια που, όπως παραδέχεται, εξακολουθεί να τον βαραίνει μέχρι σήμερα.

Φιλοξενούμενος στην εκπομπή «Talk of the Town» με τον Βαγγέλη Καράλη, ο ηθοποιός περιέγραψε τον Νίκο Σεργιανόπουλο ως τον καλύτερό του φίλο και αποκάλυψε ότι, παρά τα χρόνια που έχουν περάσει από τη δολοφονία του, δεν έχει καταφέρει να συμφιλιωθεί με όσα συνέβησαν.

«Ήταν ο καλύτερός μου φίλος»

Ο Άγγελος Παπαδημητρίου θυμήθηκε τη στιγμή που έμαθε την τραγική είδηση, λέγοντας πως το σοκ παραμένει ζωντανό μέσα του.

«Δεν έχω συνέλθει ακόμη. Νομίζω ότι έγινε χθες», είπε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως η απώλεια του αγαπημένου του φίλου εξακολουθεί να του κόβει το χαμόγελο κάθε φορά που τη φέρνει στο μυαλό του.

Με εμφανή συγκίνηση μίλησε για τον χαρακτήρα του Νίκου Σεργιανόπουλου, περιγράφοντάς τον ως έναν βαθιά ευγενικό και αξιοπρεπή άνθρωπο.

«Ήταν ο καλύτερός μου φίλος. Όταν μάθαμε για το δυστύχημα, αυτό το ατύχημα, το δυστύχημα, το έγκλημα τέλος πάντων, τρομάξαμε. Λέμε “ποιος είναι αυτός;”. Σοκ. Όταν μάθαμε ότι είναι ο Νίκος, μα ήταν τόσο… Δηλαδή ακόμα σας λέω, έχουν περάσει τόσα χρόνια, δεν μπορώ να συνέλθω. Γιατί ήταν τόσο ευγενής άνθρωπος. Φωνακλάς, νευρικός, όλα αυτά, αλλά αυτός παρά ήταν λεπτός, ευγενής, κύριος», ανέφερε.

Η προσωπική του σκέψη για τη φθορά του χρόνου

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο ηθοποιός διατύπωσε και μια προσωπική εκτίμηση για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλοί πρωταγωνιστές καθώς μεγαλώνουν.

Όπως είπε, οι άνθρωποι που έχουν συνηθίσει να βρίσκονται διαρκώς στο επίκεντρο συχνά δυσκολεύονται να διαχειριστούν τη φθορά που φέρνει ο χρόνος.

«Ίσως οι ζεν πρεμιέ να μην αντέχουν την πτώση που έρχεται με την ηλικία. Από εκεί που είναι γοητευτικοί, εκεί που τους θαυμάζουν όλοι, όταν αρχίζουν να μεγαλώνουν περνούν μεγάλη κρίση. Ίσως και ο Νίκος να λύγισε μέσα σε αυτή τη δοκιμασία», σχολίασε, διευκρινίζοντας πως πρόκειται για προσωπική του σκέψη.

Κλείνοντας, επανέλαβε ότι η δολοφονία του Νίκου Σεργιανόπουλου παραμένει για εκείνον μια ανοιχτή πληγή.

«Δεν περνάει αυτό το πράγμα με τίποτα. Όλο μου κόβεται το χαμόγελο. Δεν το έχω κάνει πέρασμα. Για μένα είναι σαν να έγινε χθες», είπε, αποτυπώνοντας με λίγες λέξεις το βάθος της απώλειας που εξακολουθεί να κουβαλά.