Αγγελούδης: Πλήρως ανακαινισμένοι οι 17 Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί του δήμου Θεσσαλονίκης
Ολοκληρώθηκε το σχετικό πρόγραμμα του δήμου Θεσσαλονίκης.
Πλήρως ανακαινισμένοι και αδειοδοτημένοι είναι οι 17 Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Θεσσαλονίκης καθώς ολοκληρώθηκε το σχετικό πρόγραμμα του δήμου Θεσσαλονίκης, όπως ανέφερε ο δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης με ανάρτησή του στα social media. Σύμφωνα με τον κ. Αγγελούδη, ο «Αξιός» στην περιοχή της Ξηροκρήνης είναι ο 17ος και τελευταίος Δημοτικός Παιδικός Σταθμός στον οποίο ολοκληρώθηκε η ανακαίνιση.
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