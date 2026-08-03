Ελλάδα Θεσσαλονίκη

Αγγελούδης: Πλήρως ανακαινισμένοι οι 17 Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί του δήμου Θεσσαλονίκης

Ολοκληρώθηκε το σχετικό πρόγραμμα του δήμου Θεσσαλονίκης.

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Πλήρως ανακαινισμένοι και αδειοδοτημένοι είναι οι 17 Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Θεσσαλονίκης καθώς ολοκληρώθηκε το σχετικό πρόγραμμα του δήμου Θεσσαλονίκης, όπως ανέφερε ο δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης με ανάρτησή του στα social media. Σύμφωνα με τον κ. Αγγελούδη, ο «Αξιός» στην περιοχή της Ξηροκρήνης είναι ο 17ος και τελευταίος Δημοτικός Παιδικός Σταθμός στον οποίο ολοκληρώθηκε η ανακαίνιση.

Διαβάστε περισσότερα για τους ανακαινισμένους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Θεσσαλονίκης.

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