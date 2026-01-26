Αγγλια: «Οι πολλές κεφαλιές ίσως να προκάλεσαν τον θάνατο πρώην ποδοσφαιριστή της Γιουνάιτεντ»

Οι πολλές κεφαλιές που πραγματοποίησε κατά τη διάρκεια της καριέρας του, φαίνεται πως έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στον θάνατο του Γκόρντον ΜακΚουίν, σύμφωνα με ιατροδικαστική έρευνα στη Βρετανία.

Οι συνεχείς κρούσεις στο κεφάλι κατά τη διάρκεια της καριέρας του πρώην διεθνούς Σκωτσέζου, φαίνεται πως συνέβαλαν στην ανάπτυξη χρόνιας τραυματικής εγκεφαλοπάθειας (CTE), η οποία σε συνδυασμό με την αγγειακή άνοια οδήγησε τελικά σε πνευμονία. Ο ΜακΚουίν, που απεβίωσε το 2023 σε ηλικία 70 ετών, είχε μακρά ποδοσφαιρική διαδρομή ως κεντρικός αμυντικός, με σχεδόν 350 συμμετοχές σε συλλογικό επίπεδο και 30 εμφανίσεις με τη φανέλα της εθνικής Σκωτίας.

BREAKING: Heading a football likely contributed to the brain injury that was a factor in the death of former Scottish footballer Gordon McQueen, a coroner's inquest has foundhttps://t.co/ZCDgLLpeOR



Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή Τζον Χιθ, υπάρχει σαφής σύνδεση μεταξύ της συστηματικής κεφαλιάς και της εμφάνισης της CTE, ενώ ο καθηγητής νευροπαθολογίας Γουίλι Στιούαρτ επιβεβαίωσε ότι η νόσος εντοπίστηκε σε διάφορα σημεία του εγκεφάλου του πρώην ποδοσφαιριστή.

Όπως επισήμανε, οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές με πολυετή καριέρα και ειδικά οι αμυντικοί, διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό, σε αντίθεση με τους τερματοφύλακες που σπάνια υποβάλλονται σε τέτοιου είδους καταπονήσεις.

Το πόρισμα έρχεται να ενισχύσει τη συζήτηση γύρω από τις επιπτώσεις της κεφαλιάς στο σύγχρονο ποδόσφαιρο και τους μακροπρόθεσμους κινδύνους για την υγεία των παικτών.