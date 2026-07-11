Αγγλία: «Πλημμυρίζει» το Μαϊάμι από Βρετανούς οπαδούς για το παιχνίδι με τη Νορβηγία

Μία ενδιαφέρουσα αναμέτρηση αναμένεται απόψε το βράδυ ανάμεσα σε Νορβηγία και Αγγλία, αλλά όχι μόνο εντός γραμμών αλλά και στη μάχη της κερκίδας. Οι Άγγλοι οπαδοί θέλουν να δώσουν απάντηση στο δυνατό κόσμο της Νορβηγίας κάνοντας το Μαϊάμι... Λονδίνο.

Συγκεκριμένα, στο Μαϊάμι αναμένεται να βρίσκονται 30.000 Βρετανοί οι οποίοι θα δώσουν το παρών στο γήπεδο για το παιχνίδι με τη Νορβηγία. Όπως είναι λογικό θα είναι η πλειοψηφία σχετικά με τους Νορβηγούς, οι οποίοι επίσης έχουν κερδίσει τις εντυπώσεις με το Viking Row.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 30,000 England fans are expected to take over the stadium for the quarter-final against Norway this Saturday. pic.twitter.com/OknGTvFvpg — Away Days Tips (@AwayDaysTips) July 9, 2026

Υπενθυμίζεται ότι ο νικητής αυτού του ζευγαριού, θα περιμένει έναν εκ των Αργεντινή η Ελβετία στα ημιτελικά της διοργάνωσης.