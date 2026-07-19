Αγγελική Ηλιάδη για εκτρώσεις: «Είναι απόφαση της γυναίκας, αλλά δεν παύει να είναι μια ψυχή»

Η Αγγελική Ηλιάδη ήταν καλεσμένη του Γιώργου Λάγιου στην εκπομπή του FLASH TV «The Love Debate by Lagios» και η κουβέντα άναψε όταν στο τραπέζι έπεσε το θέμα διακοπή εγκυμοσύνης. «Αν ένα κορίτσι 20 χρόνων έκανε ένα λάθος και έμεινε έγκυος και δεν θέλει να κρατήσει αυτό το παιδί δεν υπολογίζω καθόλου τι λένε οι γονείς ή τι λέει η οικογένεια. Το θέμα είναι το ίδιο το κορίτσι να κάτσει να σκεφτεί, τι πραγματικά θέλει. Να κάτσει να μιλήσει με έναν άνθρωπο, ο οποίος θα της μιλήσει ανοιχτά για όλες τις κατευθύνσεις. Να μιλήσει όμως σωστά, όχι να πει αυτό είναι αμαρτία, αυτό είναι φόνος.

Θα έπρεπε να βρει έναν άνθρωπο ο οποίος θα είχε ανοιχτό μυαλό και θα μπορούσε να της μιλήσει σωστά και για τη μία κατεύθυνση και για την άλλη. Όχι να προσπαθήσει να την πείσει, να κρατήσει το παιδί, να της εξηγήσει όμως τι είναι αυτό που συμβαίνει μες στο σώμα της, τι έχει συμβεί στην πραγματικότητα. Τι δώρο της έχει στείλει ο Θεός.

Εγώ είμαι αυτής της άποψης. Ένα παιδί, ένα έμβρυο έχει ψυχή από τη στιγμή που γίνεται η σύλληψη, εγώ αυτό πιστεύω. Είναι μια ψυχή λοιπόν. Σαφώς είναι απόφαση της κάθε γυναίκας, όμως από την άλλη δεν παύει να είναι μία ψυχή».

«Υπάρχει και η αντισύλληψη»

«Πρέπει να σκεφτόμαστε τι πρέπει να γίνει πριν για να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Να προσέχουμε να έχουμε το μυαλό μας στη θέση του. Δεν είναι όλα α, σε έξαλλη κατάσταση, πηγαίνουμε, κάνουμε σεξ με τον έναν, κάνουμε σεξ με τον άλλο. Πρέπει να υπάρχει ένα όριο.

Εγώ νομίζω ότι αν θες να προσέξεις, προσέχεις. Αν θες να κάνεις παιδί, τα αφήνεις ελεύθερα όλα και κάνεις παιδί. Υπάρχει και η αντισύλληψη. Δεν βλέπουν όλες οι γυναίκες τον ερχομό ενός παιδιού με τον ίδιο τρόπο. Άλλες γυναίκες το θεωρούν θαύμα, άλλες γυναίκες το θεωρούν βάρος, άλλες γυναίκες το θεωρούν, πω πω Παναγία μου, μακριά. Δεν είναι όλες οι γυναίκες φτιαγμένες για να κάνουν παιδιά και για να γίνουν μητέρες».