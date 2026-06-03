Άγγελος Αντωνόπουλος: Η σπάνια φωτογραφία του Κλεισθένη από το μακρινό 1972

Ο Άγγελος Αντωνόπουλος δεν βρίσκεται πια ανάμεσά μας, αφού έφυγε από τη ζωή πλήρης ημερών και έχοντας ζήσει ακριβώς όπως ήθελε με τη μοναχικότητα και την ηρεμία του, χαρακτηριστικά του που καθόρισαν τη μεγάλη του πορεία στα καλλιτεχνικά μας δρώμενα.

Το φωτογραφικό στούντιο του Κλεισθένη μοιράστηκε στο Instagram μια σπάνια φωτογραφία του ηθοποιού από το 1972 όπου απεικονίζεται ο ίδιος συντροφιά με την Έλενα Ναθαναήλ και τον Ερρίκο Ανδρέου.

«Καλό ταξίδι στον υπέροχο ηθοποιό Άγγελο Αντωνόπουλο που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών. Στη φωτογραφία με τον φακό του Κλεισθένη τον βλέπουμε στη πρεμιέρα της ταινίας «Αναζήτησις» μαζί με την συμπρωταγωνίστρια του Έλενα Ναθαναήλ και τον σκηνοθέτη τους Ερρίκο Ανδρέου, στον κινηματογράφο Απόλλων στις 6-11-1972» έγραφε το κείμενο που συνόδευσε την ανάρτηση.