Αγγλία - Κροατία 4-2: «Λιοντάρια» για φίλημα στην πρεμιέρα του Μουντιάλ 2026

Η Άγγλία ήταν η μεγάλη νικήτρια κόντρα στην Κροατία με (4-2), στο πιο συναρπαστικό και γεμάτο παιχνίδι των πρώτων αναμετρήσεων του Μουντιάλ 2026.

Ο Χάρι Κέιν μπορεί να αστόχησε στην πρώτη αλλά με τη δεύτερη προσπάθεια άνοιξε το σκορ από τα έντεκα βήματα. Ο Μπατούρινα ισοφάρισε γρήγορα για τους Κροάτες με δυνατό τελείωμα μέσα από την περιοχή.

Το παιχνίδι έγινε «ροντέο», αρχικά ο Κέιν και στη συνέχεια ο Μούσα έγραψαν το 2-2 στο πρώτο ημίχρονο.

Τη νίκη τελικά έδωσε ο Μπέλιγχαμ στο 47', σε ένα ιστορικό παιχνίδι για τον ίδιο, ο οποίος με αυτή του τη συμμετοχή απέναντι στην Κροατία γίνεται ο νεότερος ευρωπαίος ποδοσφαιριστής που έχει αγωνιστεί σε τέσσερις μεγάλες διοργανώσεις με την εθνική του ομάδα σε ηλικία 22 ετών και 353 ημερών.

Η χαριστική βολή ήρθε από τον Ράσφορντ στο τέλος, ο επιθετικός της Μπαρτσελόνα έκανε το τελικό (4-2).

Κορυφαίος για την Κροατία ήταν ο Λιβάκοβιτς με καθοριστικές επεμβάσεις κατά τη διάρκεια του ματς, αλλά δεν κατάφερε να κρατήσει «ζωντανή» την ομάδα του.

Στο άλλο ματς του 12ου ομίλου Γκάνα και Παναμάς κοντράρονται τα ξημερώματα της Πέμπτης (18/6, 02:00).

Το ματς

Η Αγγλία έχασε μεγάλη ευκαιρία να πετύχει γκολ μόλις στο 9ο λεπτό όταν ο Χάρι Κέιν νικήθηκε από τον Λιβάκοβιτς.

Η εκτέλεση όμως επαναλήφθηκε μετά από έλεγχο, στον οποίο διαπυστώθηκε ότι ο Κροάτης τερματοφύλακας δεν πάταγε την γραμμή. Ο σέντερ φορ της Μπάγερν Μονάχου εκτέλεσε εύστοχα αυτή τη φορά και έκανε το 1-0.

Η Κροατία προσπάθησε να αντιδράσει άμεσα, η μπάλα πήγε στον Μούσα μέσα στην περιοχή της Αγγλίας, αλλά δεν έκανε καλή επαφή και η μπάλα κατέληξε άουτ.

Η απάντηση ήρθε με τρομερό γκολ από τους Κροάτες μετά από κλέψιμο στη μεσαία γραμμή, ο Μπατούρινα βρέθηκε ανενόχλητος έξω από την περιοχή της Αγγλίας και με ένα εξαίσιο πολύ δυνατό πλασέ έστειλε την μπάλα στο βάθος της εστίας του Πίκφορντ για το (1-1).

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«Χορταστικό» πρώτο ημίχρονο στο Ντάλας με τρία γκολ. Ο Χάρι Κέιν δεν σταματάει να σκοράρει και πέτυχε δεύτερο τέρμα μετά την γλυκιά σέντρα του Ράις και την κεφαλιά του Κέιν (2-1).

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Πάνω που όλοι ετοιμάστηκαν να πάρουν μια ανάσα για το ημίχρονο, ο Μούσα έκανε το (2-2) στην τελευταία φάση του ημιχρόνου.

Τι και αν μεσολάβισε η ανάπαυλα; Τα «λιοντάρια» βρήκαν και τρίτο γκολ με τον Μπέλιγχαμ για το (3-2).

Ο μέσος της Ρεάλ Μαδρίτης «έψαξε» αμέσως και το δεύτερό του τέρμα αλλά του έιπε «όχι» ο Κροάτης τερματοφύλακας.

Ο Πάσαλιτς στο 76ο λεπτό «άγγιξε» το γκολ με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή, σε ένα διάστημα που ο ρυθμός του πιαχνιδιού είχε πέσει. Ο Πίκφορντ δήλωσε «παρών».

Τη νίκη «κλείδωσε ο Ράσφορντ με προσωπική ενέργεια και τεχνικό τελείωμα στο 85' για το (4-2).

Τελικό σκορ: 4-2!