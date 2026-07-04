Άγιαξ-Παναθηναϊκός 1-3: Δύτερο θετικό δείγμα για τους «πράσινους» και Νίστρουπ

Παρουσιάζοντας ξανά τη «φιλοσοφία» του Νίστρουπ στο χορτάρι, ο Παναθηναϊκός ήταν από την αρχή το αφεντικό του παιχνιδιού και με τα τέρματα τον Τεττέη(13'),Ζαρουρί(30') και Ταμπόρδα(73'), πήρε τη δεύτερή του νίκη στα φιλικά προετοιμασίας στην Ολλανδία.

Το ματς

Η ομάδα του Νίστρουπ ήταν εκείνη που πάτησε καλύτερα στο χορτάρι στα πρώτα λεπτά και είχε δύο μεγάλες ευκαιρίες με τον Αντίνο στο 5ο και στο 9ο λεπτό.

Τρίτη και φαρμακερή για τους «πράσινους», που έσπασαν το πρέσινγκ των Ολλανδών και με ωραία κάθετη του Τσάπρα, ο Τεττέη βρέθηκε σε θέση τετ α τετ και άνοιξε το σκορ στο 13'.

Η κυριαρχία του «τριφυλλιού» επιβεβαιώθηκε στο πρώτο ημίχρονο, καθώς μετά από μαγικό τακουνάκι του Ίνγκανσον έβγαλε σε θέση τετ α τετ τον Γιάγκουσιτς, εκείνος «έσπασε» την μπάλα στον επερχόμενο Ζαρουρί ο ο οποίος μπήκε... με τη μπάλα στα δίχτυα για το 2-0.

Δε κατάφερε όμως να πάει με δύο γκολ διαφορά στα αποδυτήρια, αφού οι Ολλανδοί μείωσαν λίγο πριν την ανάπαυλα σε 2-1 με τον Κοναντού.

Στο δεύτερο ημίχρονο πάλι οι «πράσινοι» είχαν το πάνω... χέρι και στο 65' έφτασαν μία ανάσα από το 3-1 αλλά ο Ραστόντερ νικήθηκε από τον τερματοφύλακα των Ολλανδών.

Ο επιμένων νικά όμως και στο 73', ο Παναθηναϊκός βγήκε υπέροχα στην επίθεση, η μπάλα από τα δεξιά πήγε στα αριστερά με ταχύτητα, ο Μπινιάρης έκανε το γύρισμα από τα αριστερά με τον Ταμπόρδα να σκοράρει με κεφαλιά.

Το μόνο που κατάφεραν οι Ολλανδοί μέχρι το φινάλε, ήταν ένα δοκάρι στο 85ο λεπτό.

Τελικό σκορ 1-3.

Παναθηναϊκός: Πένια, Καλάμπρια, Ίνγκασον, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσέριν, Ζαρουρί, Αντίνο, Γιάγκουσιτς, Τεττέη.