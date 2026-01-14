«Άγιος έρωτας»: Μετά τον σεισμό, όλοι μετρούν απώλειες
Η δραματική σειρά του ALPHA επιστρέφει τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου με ένα συγκλονιστικό επεισόδιο γεμάτο τραγικά γεγονότα…
Νέα χρονιά, νέα επεισόδια για την δραματική σειρά «Άγιος έρωτας» του ALPHA που επιστρέφει τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου εκτάκτως στις 22.00, με εξελίξεις που κόβουν την ανάσα. Η συνέχεια της ιστορίας, θα είναι ακόμα πιο δυνατή και τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται.
Ο φονικός σεισμός που χτυπά τη Στέρνα αφήνει πίσω του βαριές απώλειες και μεγάλες υλικές καταστροφές. Το ξενοδοχείο μετατρέπεται πρόχειρα σε αναρρωτήριο και ο πατέρας Νικόλαος, παρά το πένθος του για την Πετρούλα, καταβάλλει μαζί με τη Φανή υπεράνθρωπες προσπάθειες για να βοηθήσει τους τραυματίες.
Μάχη να κρατηθεί στη ζωή
Ο Παύλος, μετά από οξύ καρδιακό επεισόδιο, μεταφέρεται εσπευσμένα στο νοσοκομείο, ενώ ο Χάρης κάνει τα πάντα για να σώσει τον βαριά τραυματισμένο Κλεάνθη. Στις φυλακές, η Χριστίνα διασώζει το μωρό της Ρίτας αλλά και τη διευθύντρια, η οποία θα της προσφέρει μια απρόσμενη ανταμοιβή για την πράξη της.
Η Χλόη και ο Αργύρης βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση, καθώς πρέπει να μεταφέρουν τα νέα για τον θάνατο του Γιάννου στη μικρή Ελευθερία, την ίδια στιγμή που και η Πόπη χαροπαλεύει στο νοσοκομείο. Η Σοφία, αποκομμένη από όλους στο κρατητήριο, αγωνιά για την τύχη του Παύλου, ενώ η Θάλεια καλείται να πάρει μια απόφαση που θα καθορίσει την επιβίωσή του…