Άγιος Βαλεντίνος: Το ψηφιακό «κάλεσμα» για τον έρωτα και τα νέα trends στις εφαρμογές γνωριμιών

Λίγες ημέρες πριν από τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου, ο έρωτας δεν αναζητείται πια μόνο στα ραντεβού και τα λουλούδια, αλλά και στον ψηφιακό κόσμο. Όχι δεν έχουμε φτάσει -ακόμα- στην δυστοπία του sequel του Bladerunner, όπου ο ήρωας είχε ως σύντροφο ένα ολόγραμμα, αλλά στις εφαρμογές γνωριμιών. Tinder, Hinge, μεταξύ άλλων, καταγράφουν κάθε χρόνο έντονη δραστηριότητα τις πρώτες δύο εβδομάδες του Φεβρουαρίου, επιβεβαιώνοντας ότι για εκατομμύρια singles παγκοσμίως, η 14η Φεβρουαρίου λειτουργεί ως μια άτυπη προθεσμία για να βρεθεί ταίρι.

Η online γνωριμία γίνεται κανονικότητα

Σύμφωνα με την Euromonitor International, η χρήση dating apps και matchmaking sites αυξάνεται σταθερά μετά την πανδημία. Το 2024, το 16% των παγκόσμιων χρηστών του διαδικτύου επισκέπτεται τέτοιες πλατφόρμες τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, έναντι 12% το 2019. Η άνοδος αυτή δεν είναι συγκυριακή αλλά διαρθρωτική: η ψηφιακή γνωριμία έχει εδραιωθεί ως κοινωνικός κανόνας, ιδιαίτερα μεταξύ των digital natives.

Η αύξηση είναι εμφανής σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές, με τη Μέση Ανατολή και την Αφρική να παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη δυναμική, ενώ η Ευρώπη και η Βόρεια Αμερική κινούνται με πιο σταθερό αλλά συνεχή ρυθμό. Παράλληλα, οι άνδρες εμφανίζονται ελαφρώς πιο ενεργοί από τις γυναίκες, ενώ οι ηλικίες 30-44 ετών αποτελούν την πιο συχνή ομάδα χρηστών.

Millennials και Baby Boomers πιο «συναισθηματικά επενδυμένοι»

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα της Euromonitor αφορά τις διαφορές μεταξύ ηλικιακών ομάδων. Οι Millennials και οι Baby Boomers αναδεικνύονται ως οι πιο ενεργοί χρήστες εφαρμογών γνωριμιών, αλλά και ως οι γενιές που συνδέουν περισσότερο την προσωπική τους ευτυχία με τον χρόνο που περνούν με τον ή την σύντροφό τους.

Αντίθετα, η Gen Z φαίνεται να αντιμετωπίζει τον έρωτα με μεγαλύτερη αποστασιοποίηση. Πάνω από το 50% δηλώνει ότι ο χρόνος με έναν σύντροφο δεν επηρεάζει καθόλου την ευτυχία του. Το στοιχείο αυτό εξηγεί εν μέρει γιατί οι νεότεροι χρήστες εμφανίζονται λιγότερο πιεσμένοι από τον «συμβολισμό» του Αγίου Βαλεντίνου, σε αντίθεση με μεγαλύτερες ηλικίες που βιώνουν τη γιορτή ως συναισθηματικό ορόσημο.

Credits:Flash.gr/Hinge

Το φαινόμενο του «Valentine’s rush» στα dating apps

Τα δεδομένα από Tinder, Hinge, Bumble και OkCupid δείχνουν ξεκάθαρα ότι οι ημέρες πριν από τον Άγιο Βαλεντίνο αποτελούν την πιο έντονη περίοδο του χρόνου για τις εφαρμογές γνωριμιών.

Στο Hinge, τις δύο εβδομάδες πριν τη γιορτή, τα likes αυξήθηκαν κατά 28%, ενώ τα matches και τα ραντεβού κατά 17%. Η παραμονή του Αγίου Βαλεντίνου χαρακτηρίστηκε από αύξηση στα Voice Notes, υποδηλώνοντας ότι οι χρήστες επιδιώκουν πιο προσωπική και αυθεντική επικοινωνία.

Photo Credits: Pexels

Το Tinder κατέγραψε εντυπωσιακά νούμερα. Μόνο ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου σημειώθηκαν δεκάδες εκατομμύρια επιπλέον swipes και εκατομμύρια extra μηνύματα, αποτυπώνοντας μια μαζική «τελική προσπάθεια» σύνδεσης. Παράλληλα, σχεδόν 7 στους 10 χρήστες δηλώνουν ότι αναζητούν κάτι σοβαρό, αν και ένα σημαντικό ποσοστό εμφανίζεται ανοιχτό σε εναλλακτικές μορφές σχέσεων.

Το Bumble επιβεβαιώνει το ίδιο μοτίβο, με αυξημένα downloads, περισσότερα right swipes και ανανεώσεις προφίλ, ιδιαίτερα από χρήστες της Gen Z, που επενδύουν περισσότερο στην εικόνα και στα ενδιαφέροντα παρά στο παραδοσιακό αφήγημα του ρομαντισμού.

Ραντεβού με νόημα

Το OkCupid παρατηρεί ότι η περίοδος μέχρι τον Άγιο Βαλεντίνο συνοδεύεται από αυξημένη δραστηριότητα, αλλά και ότι μετά τη γιορτή πολλοί χρήστες δηλώνουν πιο «έτοιμοι να σοβαρευτούν». Είναι χαρακτηριστικό ότι απλά, χαμηλής πίεσης ραντεβού, όπως ο καφές παραμένουν η δημοφιλέστερη επιλογή, υπογραμμίζοντας μια στροφή προς πιο αυθεντικές και λιγότερο θεατρικές γνωριμίες.