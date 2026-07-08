Αγωνία για Ελληνίδα στη Βενεζουέλα: Βγήκε ζωντανή από τα συντρίμμια και έκτοτε αγνοείται

Αγνοείται η τύχη μίας Ελληνίδας επιζήσασας από τους φονικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, καθώς χάθηκαν τα ίχνη της μετά τη διάσωσή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε η ΕΡΤ, 13 ημέρες μετά τη διπλή σεισμική δόνηση, η Ελληνίδα κάτοικος της Βενεζουέλας ανασύρθηκε ζωντανή από τα συντρίμμια, ενώ το σπίτι της καταστράφηκε.

Φωτό: Reuters

Έκτοτε όμως δεν υπάρχουν στοιχεία για το πού ακριβώς βρίσκεται. Ομογενείς και ο ιερέας της περιοχής έχουν επικοινωνήσει με νοσοκομεία και δομές που φιλοξενούν αστέγους και προσπαθούν να μάθουν για την τύχη της γυναίκας, χωρίς μέχρι στιγμής αποτέλεσμα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τρία σπίτια Ελλήνων έγινε γνωστό ότι καταστράφηκαν από τον ισχυρό σεισμό.

Μητέρα με τρία παιδιά βγήκαν ζωντανοί μετά από 11 ημέρες

Την ίδια ώρα, παγκόσμια συγκίνηση έχει προκαλέσει η είδηση για τη διάσωση μίας μητέρας που παρέμεινε ζωντανή κάτω από τα συντρίμμια μαζί με τα τρία της παιδιά επί 11 ημέρες.

Η οικογένεια εντοπίστηκε κάτω από ερείπια κτιρίου στη Λα Γκουάιρα, την περιοχή της Βενεζουέλας που χτυπήθηκε πιο έντονα από τους απανωτούς σεισμούς 7,2 και 7,5 Ρίχτερ της 24ης Ιουνίου.

Βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου καταγράφει τη συγκλονιστική στιγμή κατά την οποία οι διασώστες ανασύρουν ζωντανή τη μητέρα μαζί με τα παιδιά της μέσα από τα χαλάσματα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η γυναίκα κατάφερε να κρατήσει τα παιδιά της στη ζωή θηλάζοντάς τα για όλο αυτό το διάστημα, μέχρι τη στιγμή που οι ομάδες διάσωσης κατάφεραν να φτάσουν στο σημείο όπου ήταν εγκλωβισμένοι.

Στους 3.685 οι νεκροί

Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, οι νεκροί έχουν φτάσει τους 3.685, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται σε 16.740. Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για 3.535 θύματα.

Παράλληλα, οι Αρχές δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιήσει επίσημο αριθμό αγνοουμένων. Ο ΟΗΕ εκτιμά ότι ενδέχεται να φτάνουν ακόμη και τις 50.000, ενώ άλλες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περίπου 10.000 ανθρώπους που εξακολουθούν να αγνοούνται.