Αγωνία για τον πατέρα του Μέσι: Η ανακοίνωση της οικογένειας και το μήνυμα για τις φήμες

Η οικογένεια του Λιονέλ Μέσι έδωσε στη δημοσιότητα ανακοίνωση σχετικά με την κατάσταση της υγείας του πατέρα του Αργεντινού αστέρα, Χόρχε Μέσι, επιβεβαιώνοντας ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας και βρίσκεται υπό συνεχή ιατρική παρακολούθηση.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η πορεία της υγείας του παρουσιάζει βελτίωση, με τους οικείους του να εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι για την εξέλιξη της κατάστασης. Η ενημέρωση έρχεται λίγες ημέρες μετά τις δηλώσεις του ίδιου του Μέσι, ο οποίος είχε παραδεχθεί ότι διανύει μία ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο σε προσωπικό επίπεδο.

Παράλληλα, η οικογένεια εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για τις πληροφορίες και τα σενάρια που κυκλοφόρησαν το τελευταίο διάστημα γύρω από το θέμα, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια αυστηρά ιδιωτική υπόθεση που αφορά αποκλειστικά το οικογενειακό περιβάλλον.

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Statement from the Messi family:



"The Messi family informs that Jorge Messi is currently dealing with a health situation.



At this time, he is under medical supervision, recovering and showing positive progress within the condition he is facing.



In light of… pic.twitter.com/ff0JucNVOK — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) June 18, 2026

Όπως υπογραμμίζεται, μόνο οι στενοί συγγενείς του Χόρχε Μέσι έχουν σαφή εικόνα για την πραγματική του κατάσταση. Για τον λόγο αυτό, κάθε αναφορά που δεν προέρχεται από την οικογένεια ή τα επίσημα κανάλια επικοινωνίας της δεν θα πρέπει να θεωρείται αξιόπιστη.

Μέσα από το μήνυμά τους, οι συγγενείς του πατέρα του παγκόσμιου πρωταθλητή κάλεσαν κοινό και μέσα ενημέρωσης να επιδείξουν υπευθυνότητα και σεβασμό, επισημαίνοντας ότι ζητήματα υγείας δεν μπορούν να μετατρέπονται σε αντικείμενο φημών και δημόσιων εικασιών.

Κλείνοντας, ευχαρίστησαν όσους στάθηκαν διακριτικά στο πλευρό της οικογένειας με μηνύματα στήριξης, ενώ ξεκαθάρισαν ότι οποιαδήποτε νεότερη ενημέρωση θα δοθεί αποκλειστικά μέσω των επίσημων καναλιών τους, όταν και εφόσον κριθεί απαραίτητο.