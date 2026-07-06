Άγρια επίθεση σε ιδιωτικό ιατρείο στο Χαϊδάρι μετά από παρατήρηση για χρήση κινητού

Σε σοβαρό επεισόδιο βίας εξελίχθηκε μια απλή παρατήρηση μέσα σε ιδιωτικό ιατρείο στο Χαϊδάρι, όταν άνδρας δέχθηκε επίθεση από άλλο παρευρισκόμενο, έπειτα από διαφωνία για τη χρήση κινητού τηλεφώνου στον χώρο αναμονής.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες του θύματος, το περιστατικό ξεκίνησε όταν ο ίδιος ζήτησε από άνδρα που μιλούσε έντονα και σε δύο κινητά τηλέφωνα να χαμηλώσει τη φωνή του ή να εξέλθει από τον χώρο, ώστε να μην ενοχλούνται οι υπόλοιποι ασθενείς.

Η παρατήρηση φαίνεται να προκάλεσε άμεση και βίαιη αντίδραση, με αποτέλεσμα ο άνδρας να επιτεθεί στο θύμα με γροθιές και κλωτσιές, μπροστά σε παρόντες ασθενείς και προσωπικό του ιατρείου.

Στο σημείο κλήθηκαν άμεσα η Αστυνομία και το ΕΚΑΒ, ενώ, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο φερόμενος ως δράστης είχε αποχωρήσει πριν την άφιξη των αρχών.

Ωστόσο, όπως καταγγέλλει το θύμα, το επεισόδιο δεν έληξε εκεί, καθώς ο ίδιος άνδρας φέρεται να εμφανίστηκε ξανά αργότερα στο σημείο, επιχειρώντας εκ νέου να τον προσεγγίσει, με αποτέλεσμα να υπάρξει αναστάτωση.

«Του έκανα παρατήρηση και με πλάκωσε στο ξύλο»

Τι δήλωσε το θύμα της επίθεσης:

«Μίλαγε σε δύο κινητά ο κύριος μέσα στο ιατρείο και του έκανα παρατήρηση. Του λέω: σας παρακαλώ μιλάτε λίγο πιο σιγά ή βγείτε έξω να μιλήσετε στο κινητό, γιατί ενοχλείτε και μέσα σε δευτερόλεπτα, με πλάκωσε στο ξύλο», είπε ο κ. Γιώργος μιλώντας στο Mega. Καλέσαμε την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Ήρθε η Αστυνομία, έκανε καταγραφή του συμβάντος. Με το που φύγανε και πήγαμε να κατέβουμε τις σκάλες, εμφανίστηκε μπροστά μου πάλι. Και με βούτηξε και μπήκε μπροστά η γυναίκα μου και ο γιατρός. Εγώ γύρισα πίσω στο ιατρείο», πρόσθεσε.

Δεν τον γνωρίζω καθόλου. Καθόλου. Σήμερα κατάφερα και μέσω του ονόματός του που μου δώσανε από την Αστυνομία, γιατί πήγα να τον αναγνωρίσω. Ψάχτηκα λίγο, γιατί κι εγώ επιχειρηματίας στο Χαϊδάρι είμαι. Βρήκαμε ποιος είναι, ότι έχει κατάστημα εδώ, ότι είναι λογιστής, ότι έχει δύο καταστήματα εδώ στο Χαϊδάρι» [...]. Καταρχήν πήγα στο νοσοκομείο. Έχω μαζέψει κάποια χαρτιά, όχι όλα γιατί αύριο θα πάω να μου βγάλουν τη παροχέτευση που έχουν στη μύτη για το αίμα, και θα πάρω και απ’ τον οφθαλμίατρο και απ’ τον ΩΡΛ. Έχω πάει σε ιατροδικαστή, έχει κάνει έκθεση, και έχω καταθέσει μήνυση στο Α.Τ. Χαϊδαρίου.

Το χτύπημα ήτανε ένα, πάρα πολύ δυνατό στο μέτωπο. Είμαι με μαυρισμένο μάτι και ραγισμένο κόκκαλο στο διάφραγμα. Εκεί που του έκανα την παρατήρηση, και σηκώθηκα πάνω γιατί δεν θυμάμαι κι ακριβώς τι έγινε. Δηλαδή, αυτός ήταν απ’ τα αριστερά μου, η σύζυγός μου ήταν απ’ τα δεξιά μου, σηκώθηκα πάνω και κοίταξα την πλευρά της συζύγου προς τη δεξιά πλευρά, και σηκώθηκε πάνω και μου όρμηξε και με βάρεσε. Έτσι όπως με βάρεσε, οι υπόλοιποι ασθενείς μείναν με ανοιχτό το στόμα. Αυτό που με έχει έτσι θορυβήσει είναι το γεγονός ότι ο τύπος με περίμενε στις σκάλες και παρ' όλο την αστυνομία που ήρθε, ξαναεπιτέθηκε μετά».

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε σε ιατρική φροντίδα, όπου διαπιστώθηκαν σοβαρά χτυπήματα, μεταξύ των οποίων κάκωση στο πρόσωπο και ράγισμα στο ρινικό διάφραγμα, ενώ έχει ήδη υποβάλει μήνυση στο Αστυνομικό Τμήμα Χαϊδαρίου και έχει κινηθεί ιατροδικαστική διαδικασία.

Οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση του φερόμενου δράστη βρίσκονται σε εξέλιξη.