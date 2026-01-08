Αγρότες:Σταθερά τα μέτρα, επαφές κυβερνητικών με μπλόκα και σχέδια για να μην «κοπεί η χώρα στα δύο»

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση των κυβερνητικών μέτρων ενίσχυσης η στρατηγική του Μεγάρου Μαξίμου κινήθηκε σε δυο κύριους άξονες: από τη μία φρόντισε να μην κλείσει το παράθυρο του διαλόγου με τους αγρότες επενδύοντας μεταξύ άλλων και στην κόπωση από τις κινητοποιήσεις, που διαρκούν πλέον πάνω από ένα μήνα και από την άλλη διαμηνύει πως η ανοχή στα μπλόκα, που ταλαιπωρούν τους πολίτες και πλήττουν την οικονομική δραστηριότητα εξαντλήθηκε.

Από την κυβέρνηση επιμένουν ότι τα μέτρα, που ανακοινώθηκαν χθες απαντούν στα 20 από τα 27 αγροτικά αιτήματα και επαναλαμβάνουν όπως το έκαναν σε διαφορετικούς χρόνους χθες τόσο ο Κώστας Τσιάρας, όσο και ο Παύλος Μαρινάκης ότι το πακέτο δεν είναι προς διαπραγμάτευση καθώς και ότι δεν υπάρχουν άλλα δημοσιονομικά περιθώρια.

«Τα μέτρα είναι αυτά και δεν υπάρχει περιθώριο για κάτι παραπάνω» ξεκαθάρισε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κάτι, πάντως, που κατά την κυβέρνηση δεν βάζει..ταφόπλακα στο διάλογο. Όπως είχε διαμηνύσει νωρίτερα ο Κωστής Χατζηδάκης «οι πόρτες της κυβέρνησης και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είναι πάντοτε ανοιχτές για να συζητηθούν ζητήματα διαρθρωτικά, ζητήματα αγροτικής ανάπτυξης, ζητήματα, που έχουν να κάνουν με τη νέα ΚΑΠ, αλλά και αντίστοιχα διοικητικής φύσεως».

Μάλιστα και σε απάντηση της πρόθεσης 18 μπλόκων να συναντήσουν τον πρωθυπουργό, κυβερνητικές πηγές εξηγούσαν ότι ο πρωθυπουργός είναι ανοιχτός «να δεχθεί τους αγρότες, υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί που θα περάσουν την πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου θα εκπροσωπούν το σύνολο των αγροτών», όπως είχε καταστεί σαφές από την αρχή των κινητοποιήσεων. Άλλωστε, τα ίδια πρόσωπα επιβεβαιώνουν ότι «όποιοι εκπρόσωποι αγροτών το επιθυμούν μπορούν να συναντηθούν με τους κκ. Χατζηδάκη και Τσιάρα».

Οι τρεις που μιλούν με τα μπλόκα

Σύμφωνα με πληροφορίες του flash.gr έως αργά χθες βράδυ κυβερνητικά στελέχη, όπως ο Κώστας Τσιάρας και ο Γιώργος Μυλωνάκης, αλλά και ο Θανάσης Νέζης ήταν σε ανοιχτή γραμμή με αγροτοσυνδικαλιστές από όλα τα μπλόκα, συμπεριλαμβανομένων και αυτών, που δεν έχουν (ακόμη) ζητήσει διάλογο με την κυβέρνηση.

Στις σταθμίσεις, που γίνονται στο Μέγαρο Μαξίμου επικρατεί η εκτίμηση ότι υπάρχουν τα περιθώρια ακόμη και στο…και ένα να γίνει μία μία συνάντηση του πρωθυπουργού με το σύνολο των μπλόκων εξ ου και δεν υπήρχε βιασύνη χθες να υπάρξει συνάντηση ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους…προθύμους. Σε αυτό το πλαίσιο υψηλόβαθμο κυβερνητικό στέλεχος τόνιζε στον flash.gr ότι η σημερινή ημέρα πιθανώς να είναι κρίσιμη, καθώς στην κυβέρνηση προσδοκούν να μπουν στη λογική του διαλόγου και άλλα μπλόκα.

Σύσκεψη για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, το μήνυμα του Μεγάρου Μαξίμου διά του κυβερνητικού εκπροσώπου ήταν κάτι παραπάνω από σαφές: «δεν μπορεί να επιτρέψει το κράτος να κοπεί η χώρα στα δύο».

Σύμφωνα με πληροφορίες του flash.gr σε σύσκεψη, που έγινε χθες στο Μέγαρο Μαξίμου τέθηκαν επί τάπητος οι λεπτομέρειες του επιχειρησιακού σχεδιασμού, καθώς στην κυβέρνηση δεν έχουν αποκλείσει προληπτικές και στοχευμένες επιχειρήσεις, ώστε να διατηρηθούν ανοιχτές, όσο του δυνατόν περισσότεροι εθνικοί οδικοί άξονες και παρακαμπτήριες αρτηρίες.

Άλλωστε, από την κυβέρνηση έχουν ξεκαθαρίσει ότι τυχόν παραμονή των αγροτών στα μπλόκα ή και κλιμάκωση των κινητοποιήσεων τους θα τους φέρει αντιμέτωπους με τσουχτερά πρόστιμα και ποινικές διώξεις, όπως προβλέπει ο νέος αυστηρότερος ΚΟΚ. Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να συνεκτιμηθεί και η νέα, χθεσινή παρέμβαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, ζητώντας από τις κατά τόπους εισαγγελικές αρχές να ταυτοποιούν τους δράστες να ασκούν εναντίον τους ποινικές διώξεις ή δίωξη εφαρμόζοντας κατά περίπτωση και την αυτόφωρη διαδικασία, όταν πιστοποιούν παρεμπόδιση της κυκλοφορίας.