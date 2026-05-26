Αγία Παρασκευή: Αγόρασαν διαμέρισμα και βρήκαν τρεις όλμους στην κουζίνα
Αναστάτωση προκλήθηκε στην Αγία Παρασκευή όταν μητέρα και κόρη που αγόρασαν διαμέρισμα εντόπισαν τρεις όλμους στην κουζίνα, εκ των οποίων οι δύο ήταν ενεργοί.
Τρεις όλμοι εντοπίστηκαν σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην Αγία Παρασκευή, προκαλώντας κινητοποίηση των αρχών και του στρατού.
Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο ALPHA, οι δύο από τους όλμους ήταν ενεργοί και έφεραν περόνη, γεγονός που αύξησε τον βαθμό επικινδυνότητας.
Το περιστατικό αποκαλύφθηκε όταν μητέρα και κόρη, οι οποίες είχαν αγοράσει πρόσφατα το διαμέρισμα, μπήκαν στην κουζίνα και εντόπισαν τα εκρηκτικά αντικείμενα.
Αμέσως ειδοποίησαν την Ελληνική Αστυνομία, με τους αστυνομικούς να καλούν στη συνέχεια ειδικό κλιμάκιο του στρατού.
Στο σημείο έσπευσαν άνδρες του τάγματος εκκαθαρίσεων ναρκοπεδίων ξηράς, οι οποίοι προχώρησαν στην ασφαλή απομάκρυνση των όλμων από τον χώρο.
Προέλευση από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πρόκειται για ιταλικούς όλμους που χρονολογούνται από την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.
Εκτιμάται ότι ο προηγούμενος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, ο οποίος δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή και φέρεται να είχε ζήσει τον πόλεμο, τους διατηρούσε στην κατοικία του. Οι κληρονόμοι του προχώρησαν στην πώληση του ακινήτου, με αποτέλεσμα τα εκρηκτικά να εντοπιστούν από τις νέες ιδιοκτήτριες.