Αγία Σοφία: Τι λέει η 35χρονη που φυλακίστηκε για την ελληνική σημαία με το «Ορθοδοξία ή θάνατος»

Για 46 ολόκληρες μέρες παρέμεινε στη φυλακή η γυναίκα της οποίας οι πασχαλινές διακοπές μετατράπηκαν σε εφιάλτη που ενώ ήταν εντός της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη, ο ξάδελφός άνοιξε μία ελληνική σημαία, με αποτέλεσμα τη σύλληψη και των δύο.

Η γυναίκα, μιλώντας στο Mega, αποκάλυψε τον εφιάλτη που έζησε όλες αυτές τις ημέρες. «Γυρνώντας εγώ στην Ελλάδα, βλέπω ότι παρουσιάζομαι σαν την κοπέλα που κρατάει τη σημαία με το μαύρο μαντίλι. Εγώ δεν είμαι αυτή η κοπέλα. Αυτή η γυναίκα είναι φύλακας του μουσείου. Εγώ είμαι ακριβώς απέναντι, είμαι η κοπέλα με το λευκό μαντίλι», είπε αρχικά.

Ενώ συνέχισε λέγοντας: «Εγώ δεν γνώριζα καν ότι θα βγάλει τη σημαία. Βρέθηκα ουσιαστικά στο λάθος σημείο τη λάθος στιγμή. Περάσαμε τη διαδικασία του Αυτοφώρου και μετά ο εισαγγελέας αποφάσισε ότι πρέπει να γίνει προφυλάκιση. 46 μέρες. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Δεν είχα καθόλου επικοινωνία με την οικογένειά μου, δεν είχα μιλήσει καθόλου μαζί τους παρά μόνο μία φορά. Τις επόμενες 3 βδομάδες μιλούσα μαζί τους μια φορά ητ βδομάδα για 10 λεπτά», είπε η γυναίκα περιγράφοντας τι συνέβαινε όλον αυτόν τον καιρό.

Μάλιστα, το προξενείο κατάφερε να επισκεφθεί τους Έλληνες 10 μέρες αφού ήδη βρίσκονταν στη φυλακή, καθώς, σύμφωνα με τα όσα της μετέφεραν, οι τουρκικές αρχές δεν επέτρεπαν την επικοινωνία νωρίτερα.

«Τις τέσσερις πρώτες μέρες δεν είχαμε ούτε νερό, ούτε φαγητό. Μου έδωσαν ένα μπουκάλι νερό το οποίο ήταν ανοιγμένο, ήταν νερό βρύσης το οποίο είναι επικίνδυνο να το πιεις στην Τουρκία. Δεν είχαμε ούτε τα απαραίτητα. Τις 4 πρώτες μέρες δεν είχαμε ούτε τις στοιχειώδεις συνθήκες υγιεινής», αποκάλυψε.

Υπενθυμίζεται ότι στις 9 Απριλίου ένα γκρουπ Ελλήνων ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη και κατά την επίσκεψη στην Αγία Σοφία, ένας άνδρας 42 ετών και μία γυναίκα 35, έβγαλαν την ελληνική σημαία, την οποία είχε κρυμμένη ο άνδρας στο παλτό του, η οποία είχε τον δικέφαλο αετό του Βυζαντίου και έγραφε «Ορθοδοξία ή Θάνατος».