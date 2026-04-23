Αγία Βαρβάρα: 19χρονη στο νοσοκομείο μετά από καβγά με φίλη της - Την έσπρωξε σε τζαμαρία

Στο νοσοκομείο με τραύματα στο κεφάλι και στο λαιμό μεταφέρθηκε μία 19χρονη από την περιοχή της Αγίας Βαρβάρας μετά από επεισόδιο που είχε με μία συνομήλικη φίλη της.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 21.00 το βράδυ της Τετάρτης (22/4) στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στην Αγία Βαρβάρα, με τις δύο φίλες για άγνωστή αιτία να έρχονται στα χέρια. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 19χρονη έσπρωξε τη φίλη της πάνω στον καυγά με αποτέλεσμα αυτή να πέσει σε τζαμαρία καταστήματος η οποία έσπασε και την τραυμάτισε σοβαρά.

Σε πρώτη φάση η 19χρονη μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας καθώς είχε βαθιά κοψίματα στο λαιμό και στο κεφάλι, ενώ μετά τις πρώτες βοήθειες κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της στο Θριάσειο νοσοκομείο.

Η νεαρή κοπέλα νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ενώ η 19χρονη δράστιδα μέχρι τουλάχιστον αυτή την ώρα δεν έχει συλληφθεί από την ΕΛ.ΑΣ.