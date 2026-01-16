Άγιαξ: Αποζημιώνει τους οπαδούς μετά τον ιστορικό διασυρμό και αποκλεισμό με 6-0 από την Άλκμααρ

Η συντριβή από την Άλκμααρ στη φάση των «16» του KNVB Beker προκάλεσε ισχυρούς τριγμούς στο οικοδόμημα του «Αίαντα», καθώς το τελικό σκορ αποτελεί τη βαρύτερη ήττα στην ιστορία του συλλόγου στον θεσμό από την καθιέρωση του επαγγελματικού ποδοσφαίρου το 1954. Αντιλαμβανόμενοι το μέγεθος της αποτυχίας, οι άνθρωποι του κλαμπ προχώρησαν άμεσα σε μια αξιέπαινη κίνηση.

Ο προπονητής της ομάδας, Φρεντ Χριμ, εμφανώς απογοητευμένος στις δηλώσεις του μετά τη λήξη, παραδέχθηκε πως η εικόνα της ομάδας ήταν «ντροπιαστική». Όπως εξήγησε, η διοίκηση αποφάσισε να επιστρέψει τα χρήματα των εισιτηρίων στους φιλάθλους που ταξίδεψαν στο Άλκμααρ καθώς αυτό ήταν το ελάχιστο που θα μπορούσε να κάνει σε μια τόσο ντροπιαστική βραδιά. «Ντρεπόμαστε για αυτό το αποτέλεσμα και οφείλουμε να αναλάβουμε το κόστος της ευθύνης μας», τόνισε χαρακτηριστικά.

🚨 JUST IN: Ajax will refund all tickets for the away fans who attended the game against AZ. #Ajax@ajaxlife pic.twitter.com/7DPRxdlRzV — Inside020 (@Inside_020) January 14, 2026

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο μέσος του Άγιαξ, Γιούρι Ρέχερ, ο οποίος υπογράμμισε πως η εμφάνιση των παικτών στον αγωνιστικό χώρο δεν ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις και το κύρος του συλλόγου. Η απόφαση αυτή της ΠΑΕ στοχεύει στον κατευνασμό των αντιδράσεων της βάσης των οπαδών, την ώρα που ο Άγιαξ καλείται να διαχειριστεί τις συνέπειες ενός ιστορικού αρνητικού ρεκόρ που αμαυρώνει τη φετινή του πορεία, η οποία ούτως σιάλος δεν είναι η αναμενόμενη.