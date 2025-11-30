Άγιο είχε μια γυναίκα στη Γαστούνη - Εγκλωβίστηκε στο αυτοκίνητό της έπειτα από τροχαίο

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην Ηλεία και πιο συγκεκριμένα στον δρόμο από Γαστούνη προς Βαρθολομιό, όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν μετωπικά.



Σύμφωνα με την ιστοσελίδα patrisnews, η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, με αποτέλεσμα η οδηγός του ενός αυτοκινήτου να εγκλωβιστεί μέσα στο όχημά της.

PATRISNEWS

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις από την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Αμαλιάδας, οι οποίες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τη γυναίκα λίγα λεπτά αργότερα.



Η τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει ελαφρά τραύματα. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και η δεύτερη οδηγός για προληπτικούς λόγους



Στο σημείο επικράτησε μεγάλη αναστάτωση, ενώ η ΕΛΑΣ διενεργεί έρευνα για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.