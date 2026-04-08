Άγιο Φως: Πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας για τη μεταφορά του - Πώς θα φτάσει σε κάθε γωνιά της χώρας

Τα μέτρα ασφαλείας στον Πανάγιο Τάφο στα Ιεροσόλυμα θα είναι αυστηρότερα από ποτέ τη Μεγάλη Εβδομάδα και την Ανάσταση και με δρακόντεια μέτρα ασφαλείας το Άγιο Φως θα παραληφθεί από τη Ελληνική αποστολή από τον Ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα και θα έρθει στην Ελλάδα.

Από την Αθήνα με προγραμματισμένες πτήσεις της SKY express θα φτάσει και φέτος το Άγιο Φως από την πρωτεύουσα και σε επτά προορισμούς σε όλη την Ελλάδα, συνδέοντας τα τέσσερα άκρα της χώρας.

Πώς θα γίνει η μεταφορά του Αγίου Φωτός

To Άγιο Φως αναμένεται να αφιχθεί το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου (11/4/2026) στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» με κυβερνητική πτήση από τα Ιεροσόλυμα και, στη συνέχεια, να μεταφερθεί σε Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο, Κέρκυρα, Χανιά, Μυτιλήνη, Ρόδο, Σαντορίνη.

Το πρόγραμμα των πτήσεων της SKY express για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός διαμορφώνεται ως εξής:

GQ294 ΑΘΗΝΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 20:30 – 21:45

GQ216 ΑΘΗΝΑ- ΗΡΑΚΛΕΙΟ 20:55 – 21:45

GQ274 ΑΘΗΝΑ-ΚΕΡΚΥΡΑ 20:30 – 21:35

GQ256 ΑΘΗΝΑ-ΧΑΝΙΑ 21:10 – 22:05

GQ304 ΑΘΗΝΑ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ 20:15 – 21:20

GQ284 ΑΘΗΝΑ-ΡΟΔΟΣ 20:35 – 21:35

GQ356 ΑΘΗΝΑ-ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 20:20 – 21:15

Σημειώνεται πως από το 2017, η SKY express συμβάλλει με συνέπεια στη μεταφορά του Αγίου Φωτός από την Αθήνα προς την υπόλοιπη Ελλάδα, στηρίζοντας τη συνέχεια μιας σημαντικής θρησκευτικής παράδοσης. Με την υποστήριξη του άρτια καταρτισμένου προσωπικού της και του σύγχρονου στόλου της, συμβάλλει στο έργο της Πολιτείας για την έγκαιρη μεταφορά του το βράδυ της Ανάστασης.

Παράλληλα, τη Μεγάλη Παρασκευή και το Μεγάλο Σάββατο, σε όλες τις πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού με προορισμό την Ελλάδα, τα πληρώματα θα καλωσορίσουν τους επιβάτες προσφέροντάς τους πασχαλινές λαμπάδες.

Το Άγιο φως από την Ιερουσαλήμ

Το υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία τόσο με τις αρχές του Ισραήλ, όσο και με το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, προκειμένου η τελετή να πραγματοποιηθεί με τη λαμπρότητα που της αρμόζει. Το Άγιο Φως θα παραλάβει ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αλλάξει οι συνθήκες που είχαν συμφωνηθεί. Το Μεγάλο Σάββατο, στη χριστιανική συνοικία στην παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ, τα μέτρα ασφαλείας θα είναι ιδιαίτερα αυξημένα.

Η συμφωνία προβλέπει ότι η αφή του Αγίου Φωτός θα πραγματοποιηθεί χωρίς την παρουσία πιστών. Περιορισμένος, αναμένεται να είναι και ο αριθμός των κληρικών, καθώς οι ισραηλινές αρχές, επιτρέπουν ως σήμερα μόλις 15, ανά δόγμα.