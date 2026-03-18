Κίνηση: «Εφιάλτης» στον Κηφισό - Δύσκολα σε Αττική Οδό, Κηφισίας, κέντρο

Άγιο Όρος: Λεωφορείο έπεσε στη θάλασσα - Σώος ο 72χρονος οδηγός και μοναδικός επιβάτης

Ιδιωτικό όχημα, τύπου μίνι λεωφορείο, έπεσε στη θάλασσα, στο λιμάνι της Δάφνης, στο Άγιον Όρος, το πρωί της Τρίτης (17/3), όπως έγινε γνωστό από το Λιμενικό Σώμα.

Εντός του οχήματος βρισκόταν μόνο ο 72χρονος οδηγός, ο οποίος βγήκε με δικές του δυνάμεις από τα νερά και είναι καλά στη υγεία του.

Καταθέτοντας στα στελέχη του Λιμενικού που ανέλαβαν την προανάκριση, ο οδηγός απέδωσε την πτώση σε λάθος χειρισμό.

Από το περιστατικό δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση, ενώ το όχημα ανελκύστηκε με μέριμνα του ιδιοκτήτη του.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

