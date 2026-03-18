Άγιο Όρος: Λεωφορείο έπεσε στη θάλασσα - Σώος ο 72χρονος οδηγός και μοναδικός επιβάτης
Ιδιωτικό όχημα, τύπου μίνι λεωφορείο, έπεσε στη θάλασσα, στο λιμάνι της Δάφνης, στο Άγιον Όρος, το πρωί της Τρίτης (17/3), όπως έγινε γνωστό από το Λιμενικό Σώμα.
Εντός του οχήματος βρισκόταν μόνο ο 72χρονος οδηγός, ο οποίος βγήκε με δικές του δυνάμεις από τα νερά και είναι καλά στη υγεία του.
Καταθέτοντας στα στελέχη του Λιμενικού που ανέλαβαν την προανάκριση, ο οδηγός απέδωσε την πτώση σε λάθος χειρισμό.
Από το περιστατικό δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση, ενώ το όχημα ανελκύστηκε με μέριμνα του ιδιοκτήτη του.
Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ